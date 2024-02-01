Роспотребнадзор ХМАО предупредил диаспоры об опасности кори

Роспотребнадзор предупредил лидеров диаспор о необходимости вакцинации от кори Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный санитарный врач Нефтеюганска Светлана Голубкова предупредила национальные диаспоры Нефтеюганска об опасности распространения кори среди мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«Озвучена необходимость документального подтверждения прививочного статуса всех работников организаций сферы обслуживания. Лидеров диаспор призвали проинформировать трудовых мигрантов, имеющих намерение приехать к нам на работу, о необходимости документа, подтверждающего сведения о прививках», — рассказали в ведомстве.

Непривитых и не переболевших корью из числа контактных не будут пускать в медицинские и социальные организации. Такие ограничения будут сохраняться на весь период медицинского наблюдения.

По словам главврача, обязательно вакцинировать детей в возрасте 1 года и 6 лет, взрослых от 18 до 35 лет, если они не болели в детстве. Обязательно подтверждение статуса вакцинации для работников медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО усилят меры по борьбе с корью. Теперь, если кто-то из югорчан заболел, все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц.