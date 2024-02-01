01 февраля 2024

Офицер ВСУ потребовал от Киева раскрыть реальные потери среди украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ потеряли 215 тысяч человек, сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти должны опубликовать реальные потери ВСУ. С таким призывом выступил украинский офицер Юрий Касьянов.

«Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал Касьянов. Свое требование он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

По мнению офицера, украинцы в тылу должны узнать, «что такое война». Истинные потери ВСУ, на взгляд Касьянова, заставят граждан активнее помогать фронту.

Ранее потери ВСУ при наступлении в 2023 году озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с июня по октябрь Украина потеряла более 90 тысяч человек, в ноябре — еще 13,7 тысяч. Всего за год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, заключил Шойгу.

Провалы в контрнаступлении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал неудачным осадком. При этом главком ВСУ Валерий Залужный обещал перевооружить армию Украины и обвинял Киев в срыве мобилизационной кампании.

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Киевские власти должны опубликовать реальные потери ВСУ. С таким призывом выступил украинский офицер Юрий Касьянов. «Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал Касьянов. Свое требование он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой». По мнению офицера, украинцы в тылу должны узнать, «что такое война». Истинные потери ВСУ, на взгляд Касьянова, заставят граждан активнее помогать фронту. Ранее потери ВСУ при наступлении в 2023 году озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с июня по октябрь Украина потеряла более 90 тысяч человек, в ноябре — еще 13,7 тысяч. Всего за год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, заключил Шойгу. Провалы в контрнаступлении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал неудачным осадком. При этом главком ВСУ Валерий Залужный обещал перевооружить армию Украины и обвинял Киев в срыве мобилизационной кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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