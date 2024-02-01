Офицер ВСУ потребовал от Киева раскрыть реальные потери среди украинцев

02 февраля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 215 тысяч человек, сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти должны опубликовать реальные потери ВСУ. С таким призывом выступил украинский офицер Юрий Касьянов. «Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал Касьянов. Свое требование он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой». По мнению офицера, украинцы в тылу должны узнать, «что такое война». Истинные потери ВСУ, на взгляд Касьянова, заставят граждан активнее помогать фронту. Ранее потери ВСУ при наступлении в 2023 году озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с июня по октябрь Украина потеряла более 90 тысяч человек, в ноябре — еще 13,7 тысяч. Всего за год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, заключил Шойгу. Провалы в контрнаступлении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал неудачным осадком. При этом главком ВСУ Валерий Залужный обещал перевооружить армию Украины и обвинял Киев в срыве мобилизационной кампании.

Киевские власти должны опубликовать реальные потери ВСУ. С таким призывом выступил украинский офицер Юрий Касьянов. «Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал Касьянов. Свое требование он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой». По мнению офицера, украинцы в тылу должны узнать, «что такое война». Истинные потери ВСУ, на взгляд Касьянова, заставят граждан активнее помогать фронту. Ранее потери ВСУ при наступлении в 2023 году озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с июня по октябрь Украина потеряла более 90 тысяч человек, в ноябре — еще 13,7 тысяч. Всего за год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, заключил Шойгу. Провалы в контрнаступлении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал неудачным осадком. При этом главком ВСУ Валерий Залужный обещал перевооружить армию Украины и обвинял Киев в срыве мобилизационной кампании.