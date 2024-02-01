Подоляк заявил о «негативном осадке» после провала контрнаступления ВСУ

02 февраля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Подоляк заявил о тактических ошибках при наступлении ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году оставил «негативный осадок». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — сообщил Подоляк в интервью «24 каналу». Он напомнил о дефиците оружия на Украине и указал, что в зависимости от количества вооружения должны меняться оперативно-тактические решения. Украина объявила о масштабном контрнаступлении в начале июня 2023 года. Однако попытки прорвать российскую оборону обернулись для ВСУ провалом. Несмотря на большие потери, глава ГУР Украины Кирилл Буданов анонсировал новое наступление Украины. По его словам, оно запланировано на весну 2024 года.

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году оставил «негативный осадок». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — сообщил Подоляк в интервью «24 каналу». Он напомнил о дефиците оружия на Украине и указал, что в зависимости от количества вооружения должны меняться оперативно-тактические решения. Украина объявила о масштабном контрнаступлении в начале июня 2023 года. Однако попытки прорвать российскую оборону обернулись для ВСУ провалом. Несмотря на большие потери, глава ГУР Украины Кирилл Буданов анонсировал новое наступление Украины. По его словам, оно запланировано на весну 2024 года.