01 февраля 2024

В ХМАО медики спасли пенсионера, который чуть не умер от инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
В Нягани врачи спасли 65-летнего пациента, который чуть не умер от ишемического инсульта Фото:

В Нягани врачи окружной больницы спасли жизнь 65-летнего Владимира Лялина, который чуть не умер от ишемического инсульта. Хирурги удалили мужчине тромбы из сосудов и провели терапию. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«В течение часа Владимиру выполнили церебральную диагностическую ангиографию, которая подтвердила тромбоз внутренней сонной, передней и средней мозговых артерий. Операционная бригада удалила тромбы из сосудов. Для достижения максимального эффекта дополнительно провели тромболитическую терапию», — говорится в сообщении.

По словам Добровольского, пациент мог умереть. «Без оперативного вмешательства пациента ждал полушарный инсульт, исход которого однозначный — смерть. Уже на операционном столе у пациента произошли первые положительные изменения: появилось сознание, движения в конечностях, через сутки эффект стал заметнее. Сегодня он выписывается домой», — добавил глава окружного депздрава.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни.

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В Нягани врачи окружной больницы спасли жизнь 65-летнего Владимира Лялина, который чуть не умер от ишемического инсульта. Хирурги удалили мужчине тромбы из сосудов и провели терапию. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «В течение часа Владимиру выполнили церебральную диагностическую ангиографию, которая подтвердила тромбоз внутренней сонной, передней и средней мозговых артерий. Операционная бригада удалила тромбы из сосудов. Для достижения максимального эффекта дополнительно провели тромболитическую терапию», — говорится в сообщении. По словам Добровольского, пациент мог умереть. «Без оперативного вмешательства пациента ждал полушарный инсульт, исход которого однозначный — смерть. Уже на операционном столе у пациента произошли первые положительные изменения: появилось сознание, движения в конечностях, через сутки эффект стал заметнее. Сегодня он выписывается домой», — добавил глава окружного депздрава. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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