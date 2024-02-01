В ХМАО медики спасли пенсионера, который чуть не умер от инсульта

02 февраля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Нягани врачи спасли 65-летнего пациента, который чуть не умер от ишемического инсульта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нягани врачи окружной больницы спасли жизнь 65-летнего Владимира Лялина, который чуть не умер от ишемического инсульта. Хирурги удалили мужчине тромбы из сосудов и провели терапию. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.



«В течение часа Владимиру выполнили церебральную диагностическую ангиографию, которая подтвердила тромбоз внутренней сонной, передней и средней мозговых артерий. Операционная бригада удалила тромбы из сосудов. Для достижения максимального эффекта дополнительно провели тромболитическую терапию», — говорится в сообщении.



По словам Добровольского, пациент мог умереть. «Без оперативного вмешательства пациента ждал полушарный инсульт, исход которого однозначный — смерть. Уже на операционном столе у пациента произошли первые положительные изменения: появилось сознание, движения в конечностях, через сутки эффект стал заметнее. Сегодня он выписывается домой», — добавил глава окружного депздрава.



Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни.

В Нягани врачи окружной больницы спасли жизнь 65-летнего Владимира Лялина, который чуть не умер от ишемического инсульта. Хирурги удалили мужчине тромбы из сосудов и провели терапию. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «В течение часа Владимиру выполнили церебральную диагностическую ангиографию, которая подтвердила тромбоз внутренней сонной, передней и средней мозговых артерий. Операционная бригада удалила тромбы из сосудов. Для достижения максимального эффекта дополнительно провели тромболитическую терапию», — говорится в сообщении. По словам Добровольского, пациент мог умереть. «Без оперативного вмешательства пациента ждал полушарный инсульт, исход которого однозначный — смерть. Уже на операционном столе у пациента произошли первые положительные изменения: появилось сознание, движения в конечностях, через сутки эффект стал заметнее. Сегодня он выписывается домой», — добавил глава окружного депздрава. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни.