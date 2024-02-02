Жители Нижневартовска пожаловались на задержку автобуса

02 февраля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Вартовчанам пришлось ждать автобус около часа из-за пробки на дороге Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нижневартовске местные жители пожаловались на задержку автобуса, который выполняет маршрут № 3. Вартовчанам пришлось ждать транспорт около часа, а когда автобус все же приехал, терминал для оплаты проезда в нем оказался неисправным. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра».



«Автобуса № 3 не было 48 минут. Еще и терминал в середине автобуса не работает», — говорится в публикации.



В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU сообщили, что автобус задержался из-за пробки, образовавшейся на дороге в результате аварии. «По информации департамента ЖКХ администрации города, сегодня утром на улице 60 лет Октября в районе ТЦ „Орион“ произошла авария, из-за которой образовалась большая автомобильная пробка. Автобусы отставали от расписания. Если автор поста пришлет нам госномер автобуса, мы сможем проверить работоспособность терминала», — прокомментировали в пресс-службе.



Вартовчане уже не впервые жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, иногда автобусы приходится ждать по часу даже в сильные морозы.

В Нижневартовске местные жители пожаловались на задержку автобуса, который выполняет маршрут № 3. Вартовчанам пришлось ждать транспорт около часа, а когда автобус все же приехал, терминал для оплаты проезда в нем оказался неисправным. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра». «Автобуса № 3 не было 48 минут. Еще и терминал в середине автобуса не работает», — говорится в публикации. В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU сообщили, что автобус задержался из-за пробки, образовавшейся на дороге в результате аварии. «По информации департамента ЖКХ администрации города, сегодня утром на улице 60 лет Октября в районе ТЦ „Орион“ произошла авария, из-за которой образовалась большая автомобильная пробка. Автобусы отставали от расписания. Если автор поста пришлет нам госномер автобуса, мы сможем проверить работоспособность терминала», — прокомментировали в пресс-службе. Вартовчане уже не впервые жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, иногда автобусы приходится ждать по часу даже в сильные морозы.