Жители Нижневартовска пожаловались на задержку автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Вартовчанам пришлось ждать автобус около часа из-за пробки на дороге Фото:

В Нижневартовске местные жители пожаловались на задержку автобуса, который выполняет маршрут № 3. Вартовчанам пришлось ждать транспорт около часа, а когда автобус все же приехал, терминал для оплаты проезда в нем оказался неисправным. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра».

«Автобуса № 3 не было 48 минут. Еще и терминал в середине автобуса не работает», — говорится в публикации.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU сообщили, что автобус задержался из-за пробки, образовавшейся на дороге в результате аварии. «По информации департамента ЖКХ администрации города, сегодня утром на улице 60 лет Октября в районе ТЦ „Орион“ произошла авария, из-за которой образовалась большая автомобильная пробка. Автобусы отставали от расписания. Если автор поста пришлет нам госномер автобуса, мы сможем проверить работоспособность терминала», — прокомментировали в пресс-службе.

Вартовчане уже не впервые жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, иногда автобусы приходится ждать по часу даже в сильные морозы.

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В Нижневартовске местные жители пожаловались на задержку автобуса, который выполняет маршрут № 3. Вартовчанам пришлось ждать транспорт около часа, а когда автобус все же приехал, терминал для оплаты проезда в нем оказался неисправным. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра». «Автобуса № 3 не было 48 минут. Еще и терминал в середине автобуса не работает», — говорится в публикации. В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU сообщили, что автобус задержался из-за пробки, образовавшейся на дороге в результате аварии. «По информации департамента ЖКХ администрации города, сегодня утром на улице 60 лет Октября в районе ТЦ „Орион“ произошла авария, из-за которой образовалась большая автомобильная пробка. Автобусы отставали от расписания. Если автор поста пришлет нам госномер автобуса, мы сможем проверить работоспособность терминала», — прокомментировали в пресс-службе. Вартовчане уже не впервые жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, иногда автобусы приходится ждать по часу даже в сильные морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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