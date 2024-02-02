Туристы из ХМАО перенесли лихорадку денге в Таиланде

Вартовчане неделю провели с температурой и галлюцинациями из-за укуса комара Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Пара из Нижневартовска заразилась лихорадкой денге, находясь на отдыхе в Таиланде. Болезнь вызвала у туристов высокую температуру и спровоцировала галлюцинации. О пережитом недуге вартовчанин Павел рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«В один из вечеров на Пхангане (один из островов Таиланда, — прим. URA.RU) стало резко плохо: до 39 градусов поднялась температура, началось головокружение и ломота в костях. В некоторые моменты казалось, что я умираю, так было тяжело. Утром я проснулся и увидел пятна на груди и руках. Болезнь и у меня, и у моей девушки Александры протекала волнообразно — периоды неплохого самочувствия сменялись практически бессознательным состоянием», — поделился с URA.RU Павел. Течение болезни усложняло то, что из-за тошноты молодые люди не могли нормально питаться.

Когда туристы обратились в больницу и сдали анализы, им поставили диагноз — лихорадка денге. Кроме того, паре объяснили, что заразились они от укуса комара и им необходима госпитализация. Однако после недели острой симптоматики, Павел и Александра почувствовали себя значительно лучше и отказались от стационара.

В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО журналисту агентства рассказали, что подобные случаи в регионе не редкость. Жители Югры, которые выезжают в страны Южной Азии, Африки и Океании, заражаются лихорадкой денге. «Самый востребованный санитарно-карантинный пункт находится в Сургуте, так как туда пребывают международные рейсы», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.