В Перми еще одна предпринимательница стала ответчиком в суде из-за фильма «Брат 2»

С пермской предпринимательницы взыскивают 184 тыс рублей из-за фильма «Брат 2»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
Компания «СТВ» взыскивает компенсацию за нарушение исключительных прав на кинокартину Фото:

Кинокомпания «СТВ» (ООО, Санкт-Петербург) подала в суд на пермскую предпринимательницу Ирину Отинову из-за фильма «Брат 2». Юрлицо требует взыскать с пермячки компенсацию за нарушение исключительных прав на кинокартину. Сумма исковых требований к ответчику составила 184 800 рублей. Информация содержится на сервисе «Электронное правосудие». Исковое заявление будет рассмотрено в Арбитражном суде Пермского края 11 марта.

«Исковое заявление ООО «Кинокомпания «СТВ» к ИП Отиновой Ирине Викторовне принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении Арбитражного суда Прикамья.

В августе 2023 года кинокомпания «СТВ» обратилась в суд, взыскивая компенсацию за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2» с предпринимательницы Аленой Журавлевой. URA.RU рассказывало, что пермячка реализовала 32 экземпляра аудиовизуальной контрафактной продукции фильмов «Брат» и «Брат 2». Впоследствии истец и ответчик заключили мировое соглашение.

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Кинокомпания «СТВ» (ООО, Санкт-Петербург) подала в суд на пермскую предпринимательницу Ирину Отинову из-за фильма «Брат 2». Юрлицо требует взыскать с пермячки компенсацию за нарушение исключительных прав на кинокартину. Сумма исковых требований к ответчику составила 184 800 рублей. Информация содержится на сервисе «Электронное правосудие». Исковое заявление будет рассмотрено в Арбитражном суде Пермского края 11 марта. «Исковое заявление ООО «Кинокомпания «СТВ» к ИП Отиновой Ирине Викторовне принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении Арбитражного суда Прикамья. В августе 2023 года кинокомпания «СТВ» обратилась в суд, взыскивая компенсацию за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2» с предпринимательницы Аленой Журавлевой. URA.RU рассказывало, что пермячка реализовала 32 экземпляра аудиовизуальной контрафактной продукции фильмов «Брат» и «Брат 2». Впоследствии истец и ответчик заключили мировое соглашение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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