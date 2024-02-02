В Перми еще одна предпринимательница стала ответчиком в суде из-за фильма «Брат 2»

С пермской предпринимательницы взыскивают 184 тыс рублей из-за фильма «Брат 2»

Компания «СТВ» взыскивает компенсацию за нарушение исключительных прав на кинокартину Фото: Илья Московец © URA.RU

Кинокомпания «СТВ» (ООО, Санкт-Петербург) подала в суд на пермскую предпринимательницу Ирину Отинову из-за фильма «Брат 2». Юрлицо требует взыскать с пермячки компенсацию за нарушение исключительных прав на кинокартину. Сумма исковых требований к ответчику составила 184 800 рублей. Информация содержится на сервисе «Электронное правосудие». Исковое заявление будет рассмотрено в Арбитражном суде Пермского края 11 марта.

«Исковое заявление ООО «Кинокомпания «СТВ» к ИП Отиновой Ирине Викторовне принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении Арбитражного суда Прикамья.

В августе 2023 года кинокомпания «СТВ» обратилась в суд, взыскивая компенсацию за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2» с предпринимательницы Аленой Журавлевой. URA.RU рассказывало, что пермячка реализовала 32 экземпляра аудиовизуальной контрафактной продукции фильмов «Брат» и «Брат 2». Впоследствии истец и ответчик заключили мировое соглашение.