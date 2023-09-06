Питерская кинокомпания не стала судиться с пермячкой из-за фильма «Брат»

07 сентября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Кинокомпания и предпринимательница заключили мировое соглашение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ПАО «Кинокомпания СТВ» из Санкт-Петербурга передумала судиться с пермской предпринимательницей Аленой Журавлевой из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Как следует из определения Арбитражного суда Пермского края, истец и ответчик заключили мировое соглашение. «Утвердить мировое соглашение между истцом, ПАО „Кинокомпания СТВ“, ответчиком, индивидуальным предпринимателем Журавлевой Аленой Дмитриевной <…>. Ответчик признает факт нарушения и правомерность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности», — сказано в определении суда. В судебном определении также говорится, что пермячка обязуется выплатить истцу компенсацию и судебные издержки в размере 65062 рубля. Ранее «Кинокомпания СТВ» обратилась в Арбитражный суд Прикамья, требуя взыскать с предпринимательницы 118272 рубля за нарушение исключительных прав. Как рассказывало URA.RU, пермячка реализовала контрафактную продукцию: «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.

ПАО «Кинокомпания СТВ» из Санкт-Петербурга передумала судиться с пермской предпринимательницей Аленой Журавлевой из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Как следует из определения Арбитражного суда Пермского края, истец и ответчик заключили мировое соглашение. «Утвердить мировое соглашение между истцом, ПАО „Кинокомпания СТВ“, ответчиком, индивидуальным предпринимателем Журавлевой Аленой Дмитриевной <…>. Ответчик признает факт нарушения и правомерность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности», — сказано в определении суда. В судебном определении также говорится, что пермячка обязуется выплатить истцу компенсацию и судебные издержки в размере 65062 рубля. Ранее «Кинокомпания СТВ» обратилась в Арбитражный суд Прикамья, требуя взыскать с предпринимательницы 118272 рубля за нарушение исключительных прав. Как рассказывало URA.RU, пермячка реализовала контрафактную продукцию: «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.