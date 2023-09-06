06 сентября 2023

Питерская кинокомпания не стала судиться с пермячкой из-за фильма «Брат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Кинокомпания и предпринимательница заключили мировое соглашение Фото:

ПАО «Кинокомпания СТВ» из Санкт-Петербурга передумала судиться с пермской предпринимательницей Аленой Журавлевой из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Как следует из определения Арбитражного суда Пермского края, истец и ответчик заключили мировое соглашение.

«Утвердить мировое соглашение между истцом, ПАО „Кинокомпания СТВ“, ответчиком, индивидуальным предпринимателем Журавлевой Аленой Дмитриевной <…>. Ответчик признает факт нарушения и правомерность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности», — сказано в определении суда.

В судебном определении также говорится, что пермячка обязуется выплатить истцу компенсацию и судебные издержки в размере 65062 рубля. Ранее «Кинокомпания СТВ» обратилась в Арбитражный суд Прикамья, требуя взыскать с предпринимательницы 118272 рубля за нарушение исключительных прав. Как рассказывало URA.RU, пермячка реализовала контрафактную продукцию: «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.

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ПАО «Кинокомпания СТВ» из Санкт-Петербурга передумала судиться с пермской предпринимательницей Аленой Журавлевой из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Как следует из определения Арбитражного суда Пермского края, истец и ответчик заключили мировое соглашение. «Утвердить мировое соглашение между истцом, ПАО „Кинокомпания СТВ“, ответчиком, индивидуальным предпринимателем Журавлевой Аленой Дмитриевной <…>. Ответчик признает факт нарушения и правомерность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности», — сказано в определении суда. В судебном определении также говорится, что пермячка обязуется выплатить истцу компенсацию и судебные издержки в размере 65062 рубля. Ранее «Кинокомпания СТВ» обратилась в Арбитражный суд Прикамья, требуя взыскать с предпринимательницы 118272 рубля за нарушение исключительных прав. Как рассказывало URA.RU, пермячка реализовала контрафактную продукцию: «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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