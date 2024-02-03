В Приморье иностранец похитил человека ради выкупа

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
СК РФ по Приморскому краю завершил расследование по уголовному делу о похищении человека Фото:

Во Владивостоке (Приморский край) иностранный гражданин в составе группы похитил своего соотечественника из гостиницы ради выкупа и несколько дней удерживал того в контейнере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону. По факту происшествия заведено уголовное дело.

«По версии следствия, 19 октября 2023 года иностранный фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со знакомыми, похитил своего соотечественника из гостиницы и удерживал его в контейнере», — передает СК по Приморскому краю в своем telegram-канале. От потерпевшего похитители требовали перевести 800 тысяч рублей в качестве выкупа. В настоящий момент расследование по делу завершено, результаты направлены в суд.

В прошлом году сообщалось о нескольких случаях похищения людей ради выкупа. Например, в ноябре двое жителей пермского края похитили человека из собственного дома ради 50 тысяч рублей. Незадолго до этого в ХМАО произошел схожий инцидент, но там похититель требовал 10 тысяч рублей.

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Во Владивостоке (Приморский край) иностранный гражданин в составе группы похитил своего соотечественника из гостиницы ради выкупа и несколько дней удерживал того в контейнере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону. По факту происшествия заведено уголовное дело. «По версии следствия, 19 октября 2023 года иностранный фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со знакомыми, похитил своего соотечественника из гостиницы и удерживал его в контейнере», — передает СК по Приморскому краю в своем telegram-канале. От потерпевшего похитители требовали перевести 800 тысяч рублей в качестве выкупа. В настоящий момент расследование по делу завершено, результаты направлены в суд. В прошлом году сообщалось о нескольких случаях похищения людей ради выкупа. Например, в ноябре двое жителей пермского края похитили человека из собственного дома ради 50 тысяч рублей. Незадолго до этого в ХМАО произошел схожий инцидент, но там похититель требовал 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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