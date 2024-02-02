Министр РФ Чекунков посетил ЯНАО, а Артюхов начал подготовку к выборам: события недели

Губернатор ЯНАО Артюхов встретил министра Чекункова и начал подготовку в выборам

03 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

ЯНАО с рабочим визитом посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором округа Дмитрием Артюховым они обсудили планы развития опорных арктических пунктов и дали старт году семьи и детства на Ямале. Об этих и других событиях, произошедших в округе с 29 января по 3 февраля читайте в подборке URA.RU. Чекунков прилетел в Салехард 29 января, в аэропорту министра встретил Артюхов и другие официальные лица. Делегация осмотрела самый большой за Полярным кругом собор, министр сравнил его с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. Утром 30 января Чекунков вылетел в Яр-Сале, где посетил важные социальные объекты. Позже, политики обсудили важные для ямальцев проблемы, в том числе и изменение условий «Арктической ипотеки» в сторону увеличения стоимости квадратного метра жилья. В тот же день на Ямале был дан символический старт Году семьи и детства. На встрече с министром и губернатором присутствовали десять ямальских семей, которых интересовали планы улучшения инфраструктуры для детей в городах. Мэры на местах также провели различные мероприятия. На Ямале меры социальной поддержки являются одним из главных приоритетов. Губернатор принял несколько социально-ориентированных решений — увеличил компенсацию за аренду жилья детям-сиротам и пенсионерам, за санаторно-курортное лечение. Губернатор Артюхов провел внеочередное заседание с участием глав силовых ведомств и чиновников, ответственных за безопасность ямальцев. На совещании был поставлен вопрос обеспечения безопасности граждан при проведении выборов президента России, а также губернатор поручил снизить аварийность на окружных дорогах. За неделю, аварийность на ямальских дорогах увеличилась. В Тазовском районе ЯНАО произошла крупная авария с пострадавшими, к которой столкнулись семь грузовиков, из-за чего на полдня была полностью перекрыта дорога. В Салехарде помощник судьи врезалась в автозак, который ехал с включенными проблесковыми маячками, а 26 января по дороге в аэропорт окружной столицы погиб пожарный из Лабытнанги. В Новом Уренгое 2 февраля все городские школы были переведены на дистант на один день из-за поступившего звонка с сообщением об угрозе. В школе № 8 была проведена эвакуация учеников, после чего возникла необходимость проверить и другие учебные заведения.