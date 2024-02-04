Перевозчик объяснил, почему в поезде «Орлан» из Екатеринбурга в Челябинск было темно и холодно

СПК: В поезде Екатеринбург—Челябинск не было тепла и света по техпричинам

04 февраля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Пассажирам были предоставлены места в других вагон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В вагоне пригородного поезда №7030/7010 «Орлан» сообщением Екатеринбург — Челябинск 3 февраля был нарушен температурный режим и работа освещения по техническим причинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «3 февраля в рейсе пригородного поезда №7030/7010 сообщением Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00 по местному времени) по техническим причинам в одном из вагонов в пути следования был нарушен температурный режим и работа освещения. Пассажирам были предоставлены места в других вагонах», — уточнили в пресс-службе. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. Пассажиры поезда №7030/ 7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в третьем вагоне. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный. Пассажиры уже не в первый раз в этом году жалуются на поезд «Орлан». 2 января людям продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В салоне чуть не началась драка. Спустя две недели случай повторился. Позднее пассажиры пожаловались на капающую с потолка на сидения воду и запах дизеля в салоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вагоне пригородного поезда №7030/7010 «Орлан» сообщением Екатеринбург — Челябинск 3 февраля был нарушен температурный режим и работа освещения по техническим причинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «3 февраля в рейсе пригородного поезда №7030/7010 сообщением Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00 по местному времени) по техническим причинам в одном из вагонов в пути следования был нарушен температурный режим и работа освещения. Пассажирам были предоставлены места в других вагонах», — уточнили в пресс-службе. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. Пассажиры поезда №7030/ 7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в третьем вагоне. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный. Пассажиры уже не в первый раз в этом году жалуются на поезд «Орлан». 2 января людям продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В салоне чуть не началась драка. Спустя две недели случай повторился. Позднее пассажиры пожаловались на капающую с потолка на сидения воду и запах дизеля в салоне.