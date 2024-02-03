Пассажиры «Орлана» ехали из Екатеринбурга в Челябинск в холоде и темноте

03 февраля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пассажиры регулярно жалуются на условия в «Орлане» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры поезда 7030/7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в вагонах. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса, говорят очевидцы. «Поезд Екатеринбург — Челябинск… весь третий вагон без света и отопления. Контролер сделала замеры — 13,6 градуса», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный. Пассажиров, которые начали возмущаться, пересадили в другой вагон. Остальные продолжали ехать четыре часа в темноте и холоде. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ будет опубликован после получения. Пассажиры уже жаловались на поезд «Орлан», следующий из Челябинска в Екатеринбург и обратно. 2 января пассажирам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В результате в салоне чуть не началась драка. Спустя две недели история повторилась. Также пассажиры жаловались на капающую с потолка на сидения воду и сильный запах дизеля в салоне.

Пассажиры поезда 7030/7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в вагонах. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса, говорят очевидцы. «Поезд Екатеринбург — Челябинск… весь третий вагон без света и отопления. Контролер сделала замеры — 13,6 градуса», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный. Пассажиров, которые начали возмущаться, пересадили в другой вагон. Остальные продолжали ехать четыре часа в темноте и холоде. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ будет опубликован после получения. Пассажиры уже жаловались на поезд «Орлан», следующий из Челябинска в Екатеринбург и обратно. 2 января пассажирам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В результате в салоне чуть не началась драка. Спустя две недели история повторилась. Также пассажиры жаловались на капающую с потолка на сидения воду и сильный запах дизеля в салоне.