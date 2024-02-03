Пассажиры «Орлана» ехали из Екатеринбурга в Челябинск в холоде и темноте

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Ретро-поезд до Верхней Пышмы на станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург , орлан екатеринбург верхняя пышма
Пассажиры регулярно жалуются на условия в «Орлане» Фото:

Пассажиры поезда 7030/7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в вагонах. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса, говорят очевидцы.

«Поезд Екатеринбург — Челябинск… весь третий вагон без света и отопления. Контролер сделала замеры — 13,6 градуса», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный.

Пассажиров, которые начали возмущаться, пересадили в другой вагон. Остальные продолжали ехать четыре часа в темноте и холоде.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ будет опубликован после получения.

Пассажиры уже жаловались на поезд «Орлан», следующий из Челябинска в Екатеринбург и обратно. 2 января пассажирам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В результате в салоне чуть не началась драка. Спустя две недели история повторилась. Также пассажиры жаловались на капающую с потолка на сидения воду и сильный запах дизеля в салоне.

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Пассажиры поезда 7030/7010 «Орлан», следующего 3 февраля из Екатеринбурга в Челябинск, пожаловались на отсутствие света и тепла в вагонах. Замеры показали, что температура воздуха в вагоне была равна 13,6 градуса, говорят очевидцы. «Поезд Екатеринбург — Челябинск… весь третий вагон без света и отопления. Контролер сделала замеры — 13,6 градуса», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Людям объяснили, что вагон пришел из Челябинска уже сломанный. Пассажиров, которые начали возмущаться, пересадили в другой вагон. Остальные продолжали ехать четыре часа в темноте и холоде. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ будет опубликован после получения. Пассажиры уже жаловались на поезд «Орлан», следующий из Челябинска в Екатеринбург и обратно. 2 января пассажирам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. В результате в салоне чуть не началась драка. Спустя две недели история повторилась. Также пассажиры жаловались на капающую с потолка на сидения воду и сильный запах дизеля в салоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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