Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина.
Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.