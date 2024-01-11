11 января 2024

Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры «Орлана» уже ругались из-за отсутствия свободных мест Фото:

Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина.

Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ ожидается.

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Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина. Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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