Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон

12 января 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Пассажиры «Орлана» уже ругались из-за отсутствия свободных мест Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина. Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ ожидается.

Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина. Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Ответ ожидается.