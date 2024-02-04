В ХМАО волонтеры разыскивают 15-летнего подростка

05 февраля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал три дня назад Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Сургуте волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и до сих пор на связь не выходил. «Пропал подросток Греков Кирилл Владимирович. 27.09.2008 года рождения. 02.02.2024 года ушел из дома по адресу Комсомольский, 42. 03.02.2024 года в вечернее время оставил школьный рюкзак у дверей квартиры. В квартиру не заходил. До настоящего времени домой не вернулся», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Поиск пропавших людей — Югра». Греков был одет серую вязаную шапку, пуховик короткий темный с капюшоном, спортивные черные брюки, черные кроссовки. Поверх шапки натягивает капюшон от худи. Рост 160 сантиметров. Худощавое телосложение. Короткая стрижка, волосы темные. Глаза темно-карие. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: Руководители поискового отряда Ирина — 89822180390 или Оксана — 89226596021. Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят звонить по указанным телефонам Фото: Поиск пропавших людей — Югра

В Сургуте волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и до сих пор на связь не выходил. «Пропал подросток Греков Кирилл Владимирович. 27.09.2008 года рождения. 02.02.2024 года ушел из дома по адресу Комсомольский, 42. 03.02.2024 года в вечернее время оставил школьный рюкзак у дверей квартиры. В квартиру не заходил. До настоящего времени домой не вернулся», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Поиск пропавших людей — Югра». Греков был одет серую вязаную шапку, пуховик короткий темный с капюшоном, спортивные черные брюки, черные кроссовки. Поверх шапки натягивает капюшон от худи. Рост 160 сантиметров. Худощавое телосложение. Короткая стрижка, волосы темные. Глаза темно-карие. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: Руководители поискового отряда Ирина — 89822180390 или Оксана — 89226596021.