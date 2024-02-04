04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ХМАО волонтеры разыскивают 15-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Мальчик пропал три дня назад Фото:

В Сургуте волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и до сих пор на связь не выходил.

«Пропал подросток Греков Кирилл Владимирович. 27.09.2008 года рождения. 02.02.2024 года ушел из дома по адресу Комсомольский, 42. 03.02.2024 года в вечернее время оставил школьный рюкзак у дверей квартиры. В квартиру не заходил. До настоящего времени домой не вернулся», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Поиск пропавших людей — Югра».

Греков был одет серую вязаную шапку, пуховик короткий темный с капюшоном, спортивные черные брюки, черные кроссовки. Поверх шапки натягивает капюшон от худи. Рост 160 сантиметров. Худощавое телосложение. Короткая стрижка, волосы темные. Глаза темно-карие. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: Руководители поискового отряда Ирина — 89822180390 или Оксана — 89226596021.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят звонить по указанным телефонам
Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят звонить по указанным телефонам
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В Сургуте волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и до сих пор на связь не выходил. «Пропал подросток Греков Кирилл Владимирович. 27.09.2008 года рождения. 02.02.2024 года ушел из дома по адресу Комсомольский, 42. 03.02.2024 года в вечернее время оставил школьный рюкзак у дверей квартиры. В квартиру не заходил. До настоящего времени домой не вернулся», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Поиск пропавших людей — Югра». Греков был одет серую вязаную шапку, пуховик короткий темный с капюшоном, спортивные черные брюки, черные кроссовки. Поверх шапки натягивает капюшон от худи. Рост 160 сантиметров. Худощавое телосложение. Короткая стрижка, волосы темные. Глаза темно-карие. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: Руководители поискового отряда Ирина — 89822180390 или Оксана — 89226596021.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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