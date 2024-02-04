04 февраля 2024

В Бардымском округе простились с многодетным отцом, погибшим на СВО. Фото

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Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым. Дом офицеров. Пермь, погибший, прощание, военнослужащий, похороны, похороны погибшего в сво, воинский караул
Проститься с Вадимом Абраковым пришли родные и друзья погибшего воина (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Бардымском муниципальном округе Пермского края 5 февраля простились с многодетным отцом, 32-летним Вадимом Абраковым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. Уроженец села Елпачиха после окончания школы поступил в Пермский нефтяной техникум, в 2010 году прошел срочную службу в армии. В зоне СВО он находился с сентября 2023 года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Халиль Алапанов.

«Прискорбная весть для всех бардымцев — во время спецоперации погиб наш земляк из с. Елпачиха Абраков Вадим Сергеевич. Сегодня, 5 февраля, его предали родной земле», — написал чиновник. Алапанов выразил слова соболезнования родным и близким земляка, отметив, что у погибшего бойца остались жена и трое детей.

Церемония прощания с Вадимом Абраковым прошла в Елпачихинском доме культуры. Участника спецоперации проводили в последний пусть с воинскими почестями, похоронив по мусульманским традициям в родном селе.

Вадима Абракова похоронили на кладбище в родном селе Елпачиха
Вадима Абракова похоронили на кладбище в родном селе Елпачиха
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В Бардымском муниципальном округе Пермского края 5 февраля простились с многодетным отцом, 32-летним Вадимом Абраковым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. Уроженец села Елпачиха после окончания школы поступил в Пермский нефтяной техникум, в 2010 году прошел срочную службу в армии. В зоне СВО он находился с сентября 2023 года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Халиль Алапанов. «Прискорбная весть для всех бардымцев — во время спецоперации погиб наш земляк из с. Елпачиха Абраков Вадим Сергеевич. Сегодня, 5 февраля, его предали родной земле», — написал чиновник. Алапанов выразил слова соболезнования родным и близким земляка, отметив, что у погибшего бойца остались жена и трое детей. Церемония прощания с Вадимом Абраковым прошла в Елпачихинском доме культуры. Участника спецоперации проводили в последний пусть с воинскими почестями, похоронив по мусульманским традициям в родном селе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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