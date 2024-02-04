В Бардымском округе простились с многодетным отцом, погибшим на СВО. Фото

05 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Проститься с Вадимом Абраковым пришли родные и друзья погибшего воина (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бардымском муниципальном округе Пермского края 5 февраля простились с многодетным отцом, 32-летним Вадимом Абраковым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. Уроженец села Елпачиха после окончания школы поступил в Пермский нефтяной техникум, в 2010 году прошел срочную службу в армии. В зоне СВО он находился с сентября 2023 года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Халиль Алапанов. «Прискорбная весть для всех бардымцев — во время спецоперации погиб наш земляк из с. Елпачиха Абраков Вадим Сергеевич. Сегодня, 5 февраля, его предали родной земле», — написал чиновник. Алапанов выразил слова соболезнования родным и близким земляка, отметив, что у погибшего бойца остались жена и трое детей. Церемония прощания с Вадимом Абраковым прошла в Елпачихинском доме культуры. Участника спецоперации проводили в последний пусть с воинскими почестями, похоронив по мусульманским традициям в родном селе. Вадима Абракова похоронили на кладбище в родном селе Елпачиха Фото: Халиль Алапанов, «ВКонтакте» https://vk.com/halil.alapanov

В Бардымском муниципальном округе Пермского края 5 февраля простились с многодетным отцом, 32-летним Вадимом Абраковым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. Уроженец села Елпачиха после окончания школы поступил в Пермский нефтяной техникум, в 2010 году прошел срочную службу в армии. В зоне СВО он находился с сентября 2023 года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Халиль Алапанов. «Прискорбная весть для всех бардымцев — во время спецоперации погиб наш земляк из с. Елпачиха Абраков Вадим Сергеевич. Сегодня, 5 февраля, его предали родной земле», — написал чиновник. Алапанов выразил слова соболезнования родным и близким земляка, отметив, что у погибшего бойца остались жена и трое детей. Церемония прощания с Вадимом Абраковым прошла в Елпачихинском доме культуры. Участника спецоперации проводили в последний пусть с воинскими почестями, похоронив по мусульманским традициям в родном селе.