Олимпийский чемпион Нагорный назвал плюсы для РФ от дисквалификации Валиевой

Гимнаст Нагорный: скандал с Валиевой популяризировал фигурное катание

06 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Народ России поддержал Камиллу Валиеву, рассказал Никита Нагорный Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скандал с фигуристкой Камиллой Валиевой поспособствовал популяризации фигурного катания в России. Такое мнение высказал российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. «Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России [Владимир Путин] в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей», — приводят слова гимнаста РИА Новости. Фигуристка Камилла Валиева отстранена от фигурного катания до 2025 года, после сдачи пробы на допинг в 2021 году. В пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, из-за чего у фигуристки отобрали титулы, полученные в период действия дисквалификации.

Скандал с фигуристкой Камиллой Валиевой поспособствовал популяризации фигурного катания в России. Такое мнение высказал российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. «Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России [Владимир Путин] в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей», — приводят слова гимнаста РИА Новости. Фигуристка Камилла Валиева отстранена от фигурного катания до 2025 года, после сдачи пробы на допинг в 2021 году. В пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, из-за чего у фигуристки отобрали титулы, полученные в период действия дисквалификации.