Олимпийский чемпион Нагорный назвал плюсы для РФ от дисквалификации Валиевой

Гимнаст Нагорный: скандал с Валиевой популяризировал фигурное катание
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Народ России поддержал Камиллу Валиеву, рассказал Никита Нагорный Фото:

Скандал с фигуристкой Камиллой Валиевой поспособствовал популяризации фигурного катания в России. Такое мнение высказал российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России [Владимир Путин] в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей», — приводят слова гимнаста РИА Новости.

Фигуристка Камилла Валиева отстранена от фигурного катания до 2025 года, после сдачи пробы на допинг в 2021 году. В пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, из-за чего у фигуристки отобрали титулы, полученные в период действия дисквалификации.

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Скандал с фигуристкой Камиллой Валиевой поспособствовал популяризации фигурного катания в России. Такое мнение высказал российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. «Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России [Владимир Путин] в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей», — приводят слова гимнаста РИА Новости. Фигуристка Камилла Валиева отстранена от фигурного катания до 2025 года, после сдачи пробы на допинг в 2021 году. В пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, из-за чего у фигуристки отобрали титулы, полученные в период действия дисквалификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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