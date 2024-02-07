В Перми вслед за яйцами начал дорожать хлеб

В Перми цены на хлеб выросли на 22%

07 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Стоимость хлеба выросла на 10 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала января 2024 в пермских супермаркетах увеличились цены на хлеб. Стоимость некоторых изделий за месяц выросла на 22%. «После нового года цены на хлеб переписывают каждую неделю. Сначала увеличили на 2 рубля, потом на 5 рублей. За месяц хлеб „8 злаков“, например, подорожал на 10 рублей», — рассказали читатели URA.RU. Пермяки отметили, что хлеб «8 злаков» вырос в цене больше остальных изделий. В начале января в магазине «Пятерочка» и «Лента» его продавали за 49 рублей, сейчас он стоит 59,99. Тостовый мультизлаковый тоже подорожал, но меньше. В «Пятерочке» он стоил 47 рублей, но цена поднялась до 51 рубля. URA.RU проверило цены в других торговых сетях Перми. В «Магните» хлеб продают дешевле. Например, на «8 злаков» идет акция, и он стоит 46,99 рублей. Но без скидки цена увеличится до 59,99 рублей. В «Ленте» также по акции можно купить тостовый мультизлаковый за 44,99 рубля. Без карты лояльности магазина он будет стоить 52,69 рублей. Дороже всего хлеб продает сервис доставки «Самокат». «8 злаков» привезут за 65 рублей, а тостового мультизлакового в ассортименте сервиса не оказалось. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в декабре 2023 года активно дорожали яйца. Цены на них выросли на 21,6%.

С начала января 2024 в пермских супермаркетах увеличились цены на хлеб. Стоимость некоторых изделий за месяц выросла на 22%. «После нового года цены на хлеб переписывают каждую неделю. Сначала увеличили на 2 рубля, потом на 5 рублей. За месяц хлеб „8 злаков“, например, подорожал на 10 рублей», — рассказали читатели URA.RU. Пермяки отметили, что хлеб «8 злаков» вырос в цене больше остальных изделий. В начале января в магазине «Пятерочка» и «Лента» его продавали за 49 рублей, сейчас он стоит 59,99. Тостовый мультизлаковый тоже подорожал, но меньше. В «Пятерочке» он стоил 47 рублей, но цена поднялась до 51 рубля. URA.RU проверило цены в других торговых сетях Перми. В «Магните» хлеб продают дешевле. Например, на «8 злаков» идет акция, и он стоит 46,99 рублей. Но без скидки цена увеличится до 59,99 рублей. В «Ленте» также по акции можно купить тостовый мультизлаковый за 44,99 рубля. Без карты лояльности магазина он будет стоить 52,69 рублей. Дороже всего хлеб продает сервис доставки «Самокат». «8 злаков» привезут за 65 рублей, а тостового мультизлакового в ассортименте сервиса не оказалось. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в декабре 2023 года активно дорожали яйца. Цены на них выросли на 21,6%.