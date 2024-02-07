Telegraph: суд запретил Фридману выплатить зарплату его бывшей домработнице

08 февраля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Британский суд вынес решение в пользу Фридмана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под санкциями Британии, Евросоюза и США, не имеет права осуществить декретные выплаты своей бывшей домработнице, поскольку это могут расценить как преступление. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на решение суда. Как сообщила газета, решение принял британский суд по трудовым спорам, в который с жалобой на бизнесмена обратилась Доминика Козлик, работавшая в лондонском доме Фридмана в 2021 году. Козлик на момент попадания предпринимателя под санкции находилась в декретном отпуске. Ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяцев, пишет Telegraph. В итоге женщина была уволена, не получив полагавшегося. Фридман попал в санкционный список США после начала СВО на Украине. В январе Холдинг предпринимателя подал иск к Киеву 1 млрд долларов за национализацию активов. В декабре 2023 года Служба безопасности Украины объявила Фридмана в розыск.

Российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под санкциями Британии, Евросоюза и США, не имеет права осуществить декретные выплаты своей бывшей домработнице, поскольку это могут расценить как преступление. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на решение суда. Как сообщила газета, решение принял британский суд по трудовым спорам, в который с жалобой на бизнесмена обратилась Доминика Козлик, работавшая в лондонском доме Фридмана в 2021 году. Козлик на момент попадания предпринимателя под санкции находилась в декретном отпуске. Ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяцев, пишет Telegraph. В итоге женщина была уволена, не получив полагавшегося. Фридман попал в санкционный список США после начала СВО на Украине. В январе Холдинг предпринимателя подал иск к Киеву 1 млрд долларов за национализацию активов. В декабре 2023 года Служба безопасности Украины объявила Фридмана в розыск.