Холдинг Фридмана подал иск к Киеву 1 млрд долларов за национализацию активов

ABH Holdings подал иск к Украине на 1 млрд долларов за национализацию Sense Bank

05 января 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

ABH Holdings Михаила Фридмана подал иск к Украине Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Владеющий «Альфа-банком» люксембургский ABH Holdings, среди миноритарных акционеров которого — российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Об этом сообщила пресс-служба холдинга. «Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций, а заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. В декабре 2023 года Фридман заявил, что акционеры Альфа-банка Украина готовы докапитализировать организацию на 1 миллиард долларов, но, если государство потребует передать контроль в банке ему или другому акционеру, готовы передать свои акции. Ранее WSJ утверждала, что Фридман предлагал перевести в украинский Альфа-банк 1 миллиард долларов в надежде, что это поможет отменить санкции Великобритании. Сам предприниматель говорил, что никогда не отождествлял инвестиции в банк со снятием санкций. В декабре Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана. Он разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владеющий «Альфа-банком» люксембургский ABH Holdings, среди миноритарных акционеров которого — российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Об этом сообщила пресс-служба холдинга. «Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций, а заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. В декабре 2023 года Фридман заявил, что акционеры Альфа-банка Украина готовы докапитализировать организацию на 1 миллиард долларов, но, если государство потребует передать контроль в банке ему или другому акционеру, готовы передать свои акции. Ранее WSJ утверждала, что Фридман предлагал перевести в украинский Альфа-банк 1 миллиард долларов в надежде, что это поможет отменить санкции Великобритании. Сам предприниматель говорил, что никогда не отождествлял инвестиции в банк со снятием санкций. В декабре Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана. Он разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.