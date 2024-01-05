05 января 2024

Холдинг Фридмана подал иск к Киеву 1 млрд долларов за национализацию активов

ABH Holdings подал иск к Украине на 1 млрд долларов за национализацию Sense Bank
© Служба новостей «URA.RU»
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ABH Holdings Михаила Фридмана подал иск к Украине Фото:

Владеющий «Альфа-банком» люксембургский ABH Holdings, среди миноритарных акционеров которого — российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций, а заявленная сумма превышает один миллиард долларов США.

В декабре 2023 года Фридман заявил, что акционеры Альфа-банка Украина готовы докапитализировать организацию на 1 миллиард долларов, но, если государство потребует передать контроль в банке ему или другому акционеру, готовы передать свои акции. Ранее WSJ утверждала, что Фридман предлагал перевести в украинский Альфа-банк 1 миллиард долларов в надежде, что это поможет отменить санкции Великобритании. Сам предприниматель говорил, что никогда не отождествлял инвестиции в банк со снятием санкций.

В декабре Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана. Он разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

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Владеющий «Альфа-банком» люксембургский ABH Holdings, среди миноритарных акционеров которого — российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Об этом сообщила пресс-служба холдинга. «Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций, а заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. В декабре 2023 года Фридман заявил, что акционеры Альфа-банка Украина готовы докапитализировать организацию на 1 миллиард долларов, но, если государство потребует передать контроль в банке ему или другому акционеру, готовы передать свои акции. Ранее WSJ утверждала, что Фридман предлагал перевести в украинский Альфа-банк 1 миллиард долларов в надежде, что это поможет отменить санкции Великобритании. Сам предприниматель говорил, что никогда не отождествлял инвестиции в банк со снятием санкций. В декабре Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана. Он разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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