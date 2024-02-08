08 февраля 2024

Инфраструктуру объектов спартакиады РФ защитили от хакеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеком-инфраструктуру спортивных объектов обезопасили Фото:

Инфраструктуру объектов Второй всероссийской спартакиады по зимним видам спорта в Челябинской области защитили от хакеров. Как URA.RU рассказал директор челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов, инженеры обеспечили бесперебойную работу сотрудников оргкомитета, судей и СМИ.

«К началу соревнований „Ростелеком“ организовал на горнолыжном курорте „Евразия“ и ледовой арене „Металлург“ защищенную от хакеров телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ. Специалисты построили основной и резервный каналы связи со скоростью подключения 2 Гбит/с, подключили к интернету стационарные рабочие места, развернули сеть Wi-Fi на более 20 локациях», — рассказал URA.RU Макагонов.

В Златоусте провайдер модернизировал освещение на спортивном комплексе имени Светланы Ишмуратовой, где пройдут соревнования по биатлону. К старту турнира на лыжно-биатлонном комплексе специалисты заменили 660 устаревших светильников на современные светодиодные. Были модернизированы фонари вдоль лыжных трасс, а также на стадионе в зоне старта-финиша и стрелковой галерее.

«В результате мы на 40% сократили общее потребление электроэнергии комплекса. Также повысили нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня в сжатые сроки», — уточнил Макагонов.

Спартакиада включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Шесть спортивных площадок Челябинской области задействованы в проведении соревнований. Состязания пройдут по восьми спортивным дисциплинам. Ожидается, что в турнире с 9 по 18 февраля примут участие свыше двух тысяч человек.

В Златоусте на спортивном комплексе им. Светланы Ишмуратовой «Ростелеком» модернизировал освещение
В Златоусте на спортивном комплексе им. Светланы Ишмуратовой «Ростелеком» модернизировал освещение
Фото:
Специалисты заменили 660 устаревших светильников на современные светодиодные
Специалисты заменили 660 устаревших светильников на современные светодиодные
Фото:
Нормативы освещенности соревнований подняли до всероссийского уровня
Нормативы освещенности соревнований подняли до всероссийского уровня
Фото:
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Инфраструктуру объектов Второй всероссийской спартакиады по зимним видам спорта в Челябинской области защитили от хакеров. Как URA.RU рассказал директор челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов, инженеры обеспечили бесперебойную работу сотрудников оргкомитета, судей и СМИ. «К началу соревнований „Ростелеком“ организовал на горнолыжном курорте „Евразия“ и ледовой арене „Металлург“ защищенную от хакеров телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ. Специалисты построили основной и резервный каналы связи со скоростью подключения 2 Гбит/с, подключили к интернету стационарные рабочие места, развернули сеть Wi-Fi на более 20 локациях», — рассказал URA.RU Макагонов. В Златоусте провайдер модернизировал освещение на спортивном комплексе имени Светланы Ишмуратовой, где пройдут соревнования по биатлону. К старту турнира на лыжно-биатлонном комплексе специалисты заменили 660 устаревших светильников на современные светодиодные. Были модернизированы фонари вдоль лыжных трасс, а также на стадионе в зоне старта-финиша и стрелковой галерее. «В результате мы на 40% сократили общее потребление электроэнергии комплекса. Также повысили нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня в сжатые сроки», — уточнил Макагонов. Спартакиада включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Шесть спортивных площадок Челябинской области задействованы в проведении соревнований. Состязания пройдут по восьми спортивным дисциплинам. Ожидается, что в турнире с 9 по 18 февраля примут участие свыше двух тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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