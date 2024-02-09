В Челябинске заперли в общежитии студентов колледжа

09 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Студентам сообщили об учениях против терроризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске заперли в общежитии студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В руководстве образовательного учреждения сослались на учения против терроризма. «Всех иногородних студентов закрыли в общежитиях и не выпускают никуда, даже в магазин. Детям сказали, что колледж заминирован, в целях безопасности надо сидеть в общаге», — пишет «74.ру» со ссылкой на родителей студентов. Родители отмечают, что многие студенты сегодня собирались уехать на выходные домой. Также некоторые собирались на работу. В пресс-службе минобразования региона получить оперативный комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что никаких обращений по данному факту не зафиксировано. В самом колледже после 17:00 на звонки URA.RU не ответили.

В Челябинске заперли в общежитии студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В руководстве образовательного учреждения сослались на учения против терроризма. «Всех иногородних студентов закрыли в общежитиях и не выпускают никуда, даже в магазин. Детям сказали, что колледж заминирован, в целях безопасности надо сидеть в общаге», — пишет «74.ру» со ссылкой на родителей студентов. Родители отмечают, что многие студенты сегодня собирались уехать на выходные домой. Также некоторые собирались на работу. В пресс-службе минобразования региона получить оперативный комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что никаких обращений по данному факту не зафиксировано. В самом колледже после 17:00 на звонки URA.RU не ответили.