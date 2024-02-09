В Челябинске заперли в общежитии студентов колледжа

В Челябинске заперли в общежитии студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В руководстве образовательного учреждения сослались на учения против терроризма.
«Всех иногородних студентов закрыли в общежитиях и не выпускают никуда, даже в магазин. Детям сказали, что колледж заминирован, в целях безопасности надо сидеть в общаге», — пишет «74.ру» со ссылкой на родителей студентов.
Родители отмечают, что многие студенты сегодня собирались уехать на выходные домой. Также некоторые собирались на работу. В пресс-службе минобразования региона получить оперативный комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что никаких обращений по данному факту не зафиксировано. В самом колледже после 17:00 на звонки URA.RU не ответили.
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