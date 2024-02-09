В Челябинске заперли в общежитии студентов колледжа

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Студентам сообщили об учениях против терроризма Фото:

В Челябинске заперли в общежитии студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В руководстве образовательного учреждения сослались на учения против терроризма.

«Всех иногородних студентов закрыли в общежитиях и не выпускают никуда, даже в магазин. Детям сказали, что колледж заминирован, в целях безопасности надо сидеть в общаге», — пишет «74.ру» со ссылкой на родителей студентов.

Родители отмечают, что многие студенты сегодня собирались уехать на выходные домой. Также некоторые собирались на работу. В пресс-службе минобразования региона получить оперативный комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что никаких обращений по данному факту не зафиксировано. В самом колледже после 17:00 на звонки URA.RU не ответили.

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В Челябинске заперли в общежитии студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В руководстве образовательного учреждения сослались на учения против терроризма. «Всех иногородних студентов закрыли в общежитиях и не выпускают никуда, даже в магазин. Детям сказали, что колледж заминирован, в целях безопасности надо сидеть в общаге», — пишет «74.ру» со ссылкой на родителей студентов. Родители отмечают, что многие студенты сегодня собирались уехать на выходные домой. Также некоторые собирались на работу. В пресс-службе минобразования региона получить оперативный комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что никаких обращений по данному факту не зафиксировано. В самом колледже после 17:00 на звонки URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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