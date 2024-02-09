Власти района ХМАО увеличили бюджет почти на полмиллиарда рублей

На очередном заседании думы Нижневартовского района (ХМАО) депутатами было принято увеличение трехлетнего бюджета на 498,3 миллиона рублей. Власти района сообщили, что допсредства пойдут, в том числе на подготовку к следующему отопительному сезону.
«Депутаты районной думы утвердили изменения в бюджет Нижневартовского района на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Решение принято на 43-м заседании думы муниципалитета. Доходная часть главного финансового документа увеличится почти на 498,3 миллиона рублей. Дополнительные средства направят на подготовку к следующему отопительному сезону, приобретение спецтехники, капитальный ремонт жилья, объектов образования и культуры, спорта», — сообщается в telegram-канале районных властей.
Также дополнительные почти полмиллиарда рублей потратят на развитие образования, физической культуры и спорта, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и развитие коренных малочисленных народов Севера. Власти района планируют закупку спортинвентаря для сборных команд Нижневартовского района по соревнованиям в охотничьем биатлоне и гребле на обласах.
Бюджет района останется дефицитным. Покрыть его планируется остатками средств местного бюджета на 1 января 2024 года.
В целом бюджет Ханты-Мансийского автономного округа за прошлый год исполнен с профицитом, который составил 30,6 миллиардов рублей. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров субъектов страны, как один из наибольших. Дума округа на внеочередном заседании обсудила рекордный профицит бюджета. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.
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