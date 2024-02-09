09 февраля 2024

Власти района ХМАО увеличили бюджет почти на полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, чиновники, совещание, обсуждение, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Районный бюджет останется дефицитным Фото:

На очередном заседании думы Нижневартовского района (ХМАО) депутатами было принято увеличение трехлетнего бюджета на 498,3 миллиона рублей. Власти района сообщили, что допсредства пойдут, в том числе на подготовку к следующему отопительному сезону.

«Депутаты районной думы утвердили изменения в бюджет Нижневартовского района на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Решение принято на 43-м заседании думы муниципалитета. Доходная часть главного финансового документа увеличится почти на 498,3 миллиона рублей. Дополнительные средства направят на подготовку к следующему отопительному сезону, приобретение спецтехники, капитальный ремонт жилья, объектов образования и культуры, спорта», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Также дополнительные почти полмиллиарда рублей потратят на развитие образования, физической культуры и спорта, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и развитие коренных малочисленных народов Севера. Власти района планируют закупку спортинвентаря для сборных команд Нижневартовского района по соревнованиям в охотничьем биатлоне и гребле на обласах.

Бюджет района останется дефицитным. Покрыть его планируется остатками средств местного бюджета на 1 января 2024 года.

В целом бюджет Ханты-Мансийского автономного округа за прошлый год исполнен с профицитом, который составил 30,6 миллиардов рублей. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров субъектов страны, как один из наибольших. Дума округа на внеочередном заседании обсудила рекордный профицит бюджета. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.

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На очередном заседании думы Нижневартовского района (ХМАО) депутатами было принято увеличение трехлетнего бюджета на 498,3 миллиона рублей. Власти района сообщили, что допсредства пойдут, в том числе на подготовку к следующему отопительному сезону. «Депутаты районной думы утвердили изменения в бюджет Нижневартовского района на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Решение принято на 43-м заседании думы муниципалитета. Доходная часть главного финансового документа увеличится почти на 498,3 миллиона рублей. Дополнительные средства направят на подготовку к следующему отопительному сезону, приобретение спецтехники, капитальный ремонт жилья, объектов образования и культуры, спорта», — сообщается в telegram-канале районных властей. Также дополнительные почти полмиллиарда рублей потратят на развитие образования, физической культуры и спорта, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и развитие коренных малочисленных народов Севера. Власти района планируют закупку спортинвентаря для сборных команд Нижневартовского района по соревнованиям в охотничьем биатлоне и гребле на обласах. Бюджет района останется дефицитным. Покрыть его планируется остатками средств местного бюджета на 1 января 2024 года. В целом бюджет Ханты-Мансийского автономного округа за прошлый год исполнен с профицитом, который составил 30,6 миллиардов рублей. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров субъектов страны, как один из наибольших. Дума округа на внеочередном заседании обсудила рекордный профицит бюджета. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, новые стройки и социальные льготы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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