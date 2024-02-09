09 февраля 2024

В ХМАО участники афганского конфликта получат выплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , кошелек, купюры, тысячные, деньги
Денежная выплата будет произведена до 15 февраля Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана участники конфликта получат единовременную выплату. Информация об этом размещена на сайте окружных властей.

«В связи с 35-летием со дня вывода советских войск из Афганистана ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий назначена … единовременная денежная выплата», — сообщается в документах на сайте окружного правительства. Выплата будет осуществлена до 15 февраля. Назначение ее происходит в беззаявительном порядке.

Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова после встречи в госпитале с добровольцами отряда «БАРС» обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана участники конфликта получат единовременную выплату. Информация об этом размещена на сайте окружных властей. «В связи с 35-летием со дня вывода советских войск из Афганистана ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий назначена … единовременная денежная выплата», — сообщается в документах на сайте окружного правительства. Выплата будет осуществлена до 15 февраля. Назначение ее происходит в беззаявительном порядке. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова после встречи в госпитале с добровольцами отряда «БАРС» обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...