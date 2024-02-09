В ХМАО участники афганского конфликта получат выплату

10 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Денежная выплата будет произведена до 15 февраля Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана участники конфликта получат единовременную выплату. Информация об этом размещена на сайте окружных властей. «В связи с 35-летием со дня вывода советских войск из Афганистана ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий назначена … единовременная денежная выплата», — сообщается в документах на сайте окружного правительства. Выплата будет осуществлена до 15 февраля. Назначение ее происходит в беззаявительном порядке. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова после встречи в госпитале с добровольцами отряда «БАРС» обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.

В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана участники конфликта получат единовременную выплату. Информация об этом размещена на сайте окружных властей. «В связи с 35-летием со дня вывода советских войск из Афганистана ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий назначена … единовременная денежная выплата», — сообщается в документах на сайте окружного правительства. Выплата будет осуществлена до 15 февраля. Назначение ее происходит в беззаявительном порядке. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова после встречи в госпитале с добровольцами отряда «БАРС» обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.