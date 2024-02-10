Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в музее Лиона

10 февраля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Картину испортили экоактивисты (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Экоактивисты повредили картину Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе, облив ее неизвестной субстанцией. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Виновные в этом взяли на себя ответственность за аналогичную попытку испортить картину Леонардо да Винчи «Джоконда», расположенную в Лувре. «Инцидент произошел в Лионе. Две девушки облили картину неизвестной субстанцией и начали скандировать лозунги, что „эта ‚Весна‘ может стать для нас последней весной“», — сообщил телеканал. Мэр Лиона Грегори Дусе в своем аккаунте в соцсети X выразил сожаление в связи с действиями экоактивистов и поддержал сотрудников музея. В это же время Дусе назвал поступок активистов закономерным из-за их переживаний об изменении климата. Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу, что понимает «озабоченность этих людей», но считает подобные поступки «контрпродуктивными». Музей и город планирует подать жалобу. Ранее группа экоактивистов облила супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Они объяснили этот поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

Экоактивисты повредили картину Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе, облив ее неизвестной субстанцией. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Виновные в этом взяли на себя ответственность за аналогичную попытку испортить картину Леонардо да Винчи «Джоконда», расположенную в Лувре. «Инцидент произошел в Лионе. Две девушки облили картину неизвестной субстанцией и начали скандировать лозунги, что „эта ‚Весна‘ может стать для нас последней весной“», — сообщил телеканал. Мэр Лиона Грегори Дусе в своем аккаунте в соцсети X выразил сожаление в связи с действиями экоактивистов и поддержал сотрудников музея. В это же время Дусе назвал поступок активистов закономерным из-за их переживаний об изменении климата. Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу, что понимает «озабоченность этих людей», но считает подобные поступки «контрпродуктивными». Музей и город планирует подать жалобу. Ранее группа экоактивистов облила супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Они объяснили этот поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание.