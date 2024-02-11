В Кизеле под снос попали две бывшие больницы

12 февраля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В Кизеле снесут две больницы, которые не работают Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Кизела (Пермский край) ищут подрядчиков для сноса зданий бывших больниц в поселке Северный-Коспашский. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Снос больничных зданий по адресу: Кизел, п. Северный-Коспашский, ул. Ким, д. 18 и ул. Крепильщиков, д. 25. Начальная цена контракта на снос здания на улице Ким 1 млн 799 тысяч рублей, а на улице Крепильщиков 1 млн 589 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации, подрядчики должны будут снести корпусы бывших медучреждений до 31 июля 2024 года. В документации говорится, что здания планируется сносить методом обрушения. После этого подрядчики обязаны вывезти мусор и очистить территорию. Ранее в одном из населенных пунктов, расположенных недалеко от Кизела снесли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который проработал всего два года. Мэр города Андрей Родыгин пояснил корреспонденту URA.RU, что шахту Северная расселили, а ФАП разобрали и перевезли в другой населенный пункт.

Власти Кизела (Пермский край) ищут подрядчиков для сноса зданий бывших больниц в поселке Северный-Коспашский. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Снос больничных зданий по адресу: Кизел, п. Северный-Коспашский, ул. Ким, д. 18 и ул. Крепильщиков, д. 25. Начальная цена контракта на снос здания на улице Ким 1 млн 799 тысяч рублей, а на улице Крепильщиков 1 млн 589 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации, подрядчики должны будут снести корпусы бывших медучреждений до 31 июля 2024 года. В документации говорится, что здания планируется сносить методом обрушения. После этого подрядчики обязаны вывезти мусор и очистить территорию. Ранее в одном из населенных пунктов, расположенных недалеко от Кизела снесли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который проработал всего два года. Мэр города Андрей Родыгин пояснил корреспонденту URA.RU, что шахту Северная расселили, а ФАП разобрали и перевезли в другой населенный пункт.