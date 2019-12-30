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В Пермском крае снесли новый медпункт

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, терапевт, стетоскоп, медицина, клиника, педиатр, медицинский инструмент, врач, больница, педиатрическое отделение, доктор
Новый ФАП в Пермском крае разобрали после двух лет работыФото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из населенных пунктов Пермского края снесли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который проработал два года. Об этом рассказал один из местных жителей Евгений Васильев.

Васильев опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек разбирают новый ФАП. Он пояснил «URA.RU», что речь идет о шахте Северная, расположенной в Кизеловском городском округе. Сейчас, по его словам, там «идет капитальный снос всех строений».

«Сюда приезжала какая-то комиссия. По документам числится, что домов уже нет. По факту они стояли, и люди еще не были переселены. Но как только их переселили, зашевелились местные коммерсанты. Видимо, они выиграли тендер на снос ветхого жилья, загнали тракторы. Все, что есть, подбирают и потом продают», — рассказал Васильев.

Глава Кизела Андрей Родыгин пояснил корреспонденту «URA.RU», что шахту Северная расселили, а ФАП «разобрали и перевезли в другой населенный пункт». Какой именно — мэр не уточнил.

Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов были открыты на территории Кизеловского угольного бассейна в сентябре 2017 года. Они были построены в рамках программы «Доступное и качественное здравоохранение». Все новые медицинские учреждения территории передали в ведение Пермской городской клинической больницы №4.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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