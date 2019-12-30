В Пермском крае снесли новый медпункт

В одном из населенных пунктов Пермского края снесли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который проработал два года. Об этом рассказал один из местных жителей Евгений Васильев.
Васильев опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек разбирают новый ФАП. Он пояснил «URA.RU», что речь идет о шахте Северная, расположенной в Кизеловском городском округе. Сейчас, по его словам, там «идет капитальный снос всех строений».
«Сюда приезжала какая-то комиссия. По документам числится, что домов уже нет. По факту они стояли, и люди еще не были переселены. Но как только их переселили, зашевелились местные коммерсанты. Видимо, они выиграли тендер на снос ветхого жилья, загнали тракторы. Все, что есть, подбирают и потом продают», — рассказал Васильев.
Глава Кизела Андрей Родыгин пояснил корреспонденту «URA.RU», что шахту Северная расселили, а ФАП «разобрали и перевезли в другой населенный пункт». Какой именно — мэр не уточнил.
Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов были открыты на территории Кизеловского угольного бассейна в сентябре 2017 года. Они были построены в рамках программы «Доступное и качественное здравоохранение». Все новые медицинские учреждения территории передали в ведение Пермской городской клинической больницы №4.