Жителей Кунгура (Пермский край) напугал мужчина, который ходил по улице и размахивал ножом. Видеозапись странного поведения местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
«В Кунгуре неадекватный мужчина бегал с ножом по улице Карла Маркса и бросался на прохожих. Когда на его пути встретились молодые люди, они его „успокоили“ и вызвали полицию», — написали очевидцы произошедшего.
Сообщается также, что возле пермяка ходила женщина, которая отгоняла прохожих от него. По словам очевидцев произошедшего, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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