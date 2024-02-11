Пермяков напугал мужчина, размахивавший ножом на улице. Видео

12 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Мужчина ходил по улице и размахивал ножом Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Кунгура (Пермский край) напугал мужчина, который ходил по улице и размахивал ножом. Видеозапись странного поведения местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». «В Кунгуре неадекватный мужчина бегал с ножом по улице Карла Маркса и бросался на прохожих. Когда на его пути встретились молодые люди, они его „успокоили“ и вызвали полицию», — написали очевидцы произошедшего. Сообщается также, что возле пермяка ходила женщина, которая отгоняла прохожих от него. По словам очевидцев произошедшего, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Жителей Кунгура (Пермский край) напугал мужчина, который ходил по улице и размахивал ножом. Видеозапись странного поведения местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». «В Кунгуре неадекватный мужчина бегал с ножом по улице Карла Маркса и бросался на прохожих. Когда на его пути встретились молодые люди, они его „успокоили“ и вызвали полицию», — написали очевидцы произошедшего. Сообщается также, что возле пермяка ходила женщина, которая отгоняла прохожих от него. По словам очевидцев произошедшего, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.