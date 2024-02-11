11 февраля 2024

Пермяков напугал мужчина, размахивавший ножом на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ходил по улице и размахивал ножом Фото:

Жителей Кунгура (Пермский край) напугал мужчина, который ходил по улице и размахивал ножом. Видеозапись странного поведения местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кунгуре неадекватный мужчина бегал с ножом по улице Карла Маркса и бросался на прохожих. Когда на его пути встретились молодые люди, они его „успокоили“ и вызвали полицию», — написали очевидцы произошедшего.

Сообщается также, что возле пермяка ходила женщина, которая отгоняла прохожих от него. По словам очевидцев произошедшего, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Жителей Кунгура (Пермский край) напугал мужчина, который ходил по улице и размахивал ножом. Видеозапись странного поведения местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». «В Кунгуре неадекватный мужчина бегал с ножом по улице Карла Маркса и бросался на прохожих. Когда на его пути встретились молодые люди, они его „успокоили“ и вызвали полицию», — написали очевидцы произошедшего. Сообщается также, что возле пермяка ходила женщина, которая отгоняла прохожих от него. По словам очевидцев произошедшего, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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