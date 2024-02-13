Школьник из Пензы потребовал с учительницы миллион за молчание о совращении

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Мама ученика снизила сумму, которой ее сын шантажировал учительницу, до 250 тысяч рублей Фото:

В Пензе ученик гимназии потребовал от учительницы математики, которая вступила с ним в интимные отношения, миллион рублей за молчание. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В пензенской гимназии учительница вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа: подросток потребовал миллион рублей за молчание», — передает канал. Следователи возбудили на женщину уголовные дела по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса РФ. В свою очередь, директор учреждения поддержал учительницу. По его словам, ранее девушка не была замечена в скандалах. Однако у самого ученика плохая репутация в школе.

Как сообщает канал, 15-летний гимназист и 22-летняя учительница встречались два месяца. Спустя время мальчик начал шантажировать девушку, потребовав с нее миллион рублей за молчание об их отношениях. Позже мама ученика связалась с учительницей и снизила сумму до 250 тысяч рублей. Но у девушки не было таких денег, поэтому стороны договорились о ежедневной оплате в размере 10 тысяч рублей. Учительница математики по прошествии времени не выдержала и написала заявление в полицию, пожаловавшись на вымогательство. После этого в гимназии узнали об отношениях ученика и учительницы. В свою очередь, девушка уволилась из учреждения.

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В Пензе ученик гимназии потребовал от учительницы математики, которая вступила с ним в интимные отношения, миллион рублей за молчание. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В пензенской гимназии учительница вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа: подросток потребовал миллион рублей за молчание», — передает канал. Следователи возбудили на женщину уголовные дела по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса РФ. В свою очередь, директор учреждения поддержал учительницу. По его словам, ранее девушка не была замечена в скандалах. Однако у самого ученика плохая репутация в школе. Как сообщает канал, 15-летний гимназист и 22-летняя учительница встречались два месяца. Спустя время мальчик начал шантажировать девушку, потребовав с нее миллион рублей за молчание об их отношениях. Позже мама ученика связалась с учительницей и снизила сумму до 250 тысяч рублей. Но у девушки не было таких денег, поэтому стороны договорились о ежедневной оплате в размере 10 тысяч рублей. Учительница математики по прошествии времени не выдержала и написала заявление в полицию, пожаловавшись на вымогательство. После этого в гимназии узнали об отношениях ученика и учительницы. В свою очередь, девушка уволилась из учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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