Школьник из Пензы потребовал с учительницы миллион за молчание о совращении

13 февраля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Мама ученика снизила сумму, которой ее сын шантажировал учительницу, до 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пензе ученик гимназии потребовал от учительницы математики, которая вступила с ним в интимные отношения, миллион рублей за молчание. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В пензенской гимназии учительница вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа: подросток потребовал миллион рублей за молчание», — передает канал. Следователи возбудили на женщину уголовные дела по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса РФ. В свою очередь, директор учреждения поддержал учительницу. По его словам, ранее девушка не была замечена в скандалах. Однако у самого ученика плохая репутация в школе. Как сообщает канал, 15-летний гимназист и 22-летняя учительница встречались два месяца. Спустя время мальчик начал шантажировать девушку, потребовав с нее миллион рублей за молчание об их отношениях. Позже мама ученика связалась с учительницей и снизила сумму до 250 тысяч рублей. Но у девушки не было таких денег, поэтому стороны договорились о ежедневной оплате в размере 10 тысяч рублей. Учительница математики по прошествии времени не выдержала и написала заявление в полицию, пожаловавшись на вымогательство. После этого в гимназии узнали об отношениях ученика и учительницы. В свою очередь, девушка уволилась из учреждения.

В Пензе ученик гимназии потребовал от учительницы математики, которая вступила с ним в интимные отношения, миллион рублей за молчание. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В пензенской гимназии учительница вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа: подросток потребовал миллион рублей за молчание», — передает канал. Следователи возбудили на женщину уголовные дела по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса РФ. В свою очередь, директор учреждения поддержал учительницу. По его словам, ранее девушка не была замечена в скандалах. Однако у самого ученика плохая репутация в школе. Как сообщает канал, 15-летний гимназист и 22-летняя учительница встречались два месяца. Спустя время мальчик начал шантажировать девушку, потребовав с нее миллион рублей за молчание об их отношениях. Позже мама ученика связалась с учительницей и снизила сумму до 250 тысяч рублей. Но у девушки не было таких денег, поэтому стороны договорились о ежедневной оплате в размере 10 тысяч рублей. Учительница математики по прошествии времени не выдержала и написала заявление в полицию, пожаловавшись на вымогательство. После этого в гимназии узнали об отношениях ученика и учительницы. В свою очередь, девушка уволилась из учреждения.