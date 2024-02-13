13 февраля 2024

Житель ХМАО совершил опасный трюк, спрыгнув с пятого этажа дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие начали осуждать в соцсетях молодого трюкача Фото:

Молодой житель Мегиона (ХМАО) решил сделать сальто в сугроб с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Мегионе подросток прыгнул с пятого этажа одного из „трехлистников“. Удача и смелость у парня на уровне. Но могло быть и иначе. Советуем никогда так не делать!» — написали во «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». Там же опубликовали видеоролик с трюком.

На кадрах видно, что молодой человек не пострадал. Однако многие югорчане в комментариях под постом с видео написали много гневных сообщений. Людей возмутил этот опасный и довольно рисковый поступок.

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Молодой житель Мегиона (ХМАО) решил сделать сальто в сугроб с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в соцсетях. «В Мегионе подросток прыгнул с пятого этажа одного из „трехлистников“. Удача и смелость у парня на уровне. Но могло быть и иначе. Советуем никогда так не делать!» — написали во «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». Там же опубликовали видеоролик с трюком. На кадрах видно, что молодой человек не пострадал. Однако многие югорчане в комментариях под постом с видео написали много гневных сообщений. Людей возмутил этот опасный и довольно рисковый поступок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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