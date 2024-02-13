Житель ХМАО совершил опасный трюк, спрыгнув с пятого этажа дома. Видео

14 февраля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Многие начали осуждать в соцсетях молодого трюкача Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодой житель Мегиона (ХМАО) решил сделать сальто в сугроб с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в соцсетях. «В Мегионе подросток прыгнул с пятого этажа одного из „трехлистников“. Удача и смелость у парня на уровне. Но могло быть и иначе. Советуем никогда так не делать!» — написали во «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». Там же опубликовали видеоролик с трюком. На кадрах видно, что молодой человек не пострадал. Однако многие югорчане в комментариях под постом с видео написали много гневных сообщений. Людей возмутил этот опасный и довольно рисковый поступок.

Молодой житель Мегиона (ХМАО) решил сделать сальто в сугроб с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в соцсетях. «В Мегионе подросток прыгнул с пятого этажа одного из „трехлистников“. Удача и смелость у парня на уровне. Но могло быть и иначе. Советуем никогда так не делать!» — написали во «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». Там же опубликовали видеоролик с трюком. На кадрах видно, что молодой человек не пострадал. Однако многие югорчане в комментариях под постом с видео написали много гневных сообщений. Людей возмутил этот опасный и довольно рисковый поступок.