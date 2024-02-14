Россиянам рассказали о влиянии ипотеки на привлекательность

«Росгосстрах»: большинство россиян считают ипотеку признаком надежности партнера
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 15% опрошенных россиян не хотят отношений с плательщиками ипотеки, следует из данных ВТБ и «Росгосстраха» Фото:

Большая часть опрошенных россиян заявила, что ипотека у партнера говорит о его надежности. Это следует из данных страховой компании «Росгосстрах» и ВТБ-Банка.

«Наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Так считают 53% мужчин и 60% женщин, участвовавших в исследовании», — передает данные исследования «Газета.Ru».

Уточняется, что отношения с плательщиком ипотеки не намерены начинать лишь 15% респондентов. Всего в опросе участвовали 1500 граждан из всех российских федеральных округов.

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Большая часть опрошенных россиян заявила, что ипотека у партнера говорит о его надежности. Это следует из данных страховой компании «Росгосстрах» и ВТБ-Банка. «Наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Так считают 53% мужчин и 60% женщин, участвовавших в исследовании», — передает данные исследования «Газета.Ru». Уточняется, что отношения с плательщиком ипотеки не намерены начинать лишь 15% респондентов. Всего в опросе участвовали 1500 граждан из всех российских федеральных округов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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