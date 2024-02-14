В Перми осудят подростка за распространение порнографии

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Фотографии обнаженной несовершеннолетней были разосланы ее знакомым Фото:

Индустриальный районный суд Пермского края рассмотрит дело о распространении подростковой порнографии. Фотографии обнаженной несовершеннолетней девушки ее подруга разослала 16 знакомым в социальных сетях.

«Речь идет о рассылке фотографий обнаженной девушки. Якобы из мести ее знакомая, также несовершеннолетняя, отправила 16 знакомым незаконно сделанные снимки своей обидчицы», — пишет Properm со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что родители девушки, чьи фотографии были разосланы, написали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В картотеке суда сказано, что дело начали рассматривать 14 февраля. Обвиняемую будут судить за незаконное изготовление порнографии, ее распространение в интернете, а также за развратные действия.

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Индустриальный районный суд Пермского края рассмотрит дело о распространении подростковой порнографии. Фотографии обнаженной несовершеннолетней девушки ее подруга разослала 16 знакомым в социальных сетях. «Речь идет о рассылке фотографий обнаженной девушки. Якобы из мести ее знакомая, также несовершеннолетняя, отправила 16 знакомым незаконно сделанные снимки своей обидчицы», — пишет Properm со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что родители девушки, чьи фотографии были разосланы, написали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В картотеке суда сказано, что дело начали рассматривать 14 февраля. Обвиняемую будут судить за незаконное изготовление порнографии, ее распространение в интернете, а также за развратные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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