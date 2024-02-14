Морозы в Перми поставили новый рекорд

Ночь на 15 февраля в Перми стала самой холодной за два месяца

15 февраля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Морозы отступать не торопятся Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми в ночь на 15 температура воздуха опускалась до -28,9 градуса. Таковы данные ГИС Центра ПГНИУ. Его специалисты отмечают, что это самый низкий минимум с 12 декабря 2023 года. «Ночь стала в Перми и ряде районов края самой холодной за два месяца (с 12 декабря). По данным на 08:00 холоднее всего было в Осе -36,4, в Губахе и Кунгуре -34,5, в Чермозе -33,6, в Лысьве -32,1, в Березниках и в Ножовке -31,8, в Кудымкаре -31,1. На остальной территории -26…-30, в Перми -28,9», — сообщает ГИС Центр в Telegram. Ранее, как рассказывало URA.RU, эксперты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предсказывали, что ряде территорий региона ночью и утром 15 и 16 февраля температура воздуха опустится до -42 градусов. В минтербезе советовали жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки.

В Перми в ночь на 15 температура воздуха опускалась до -28,9 градуса. Таковы данные ГИС Центра ПГНИУ. Его специалисты отмечают, что это самый низкий минимум с 12 декабря 2023 года. «Ночь стала в Перми и ряде районов края самой холодной за два месяца (с 12 декабря). По данным на 08:00 холоднее всего было в Осе -36,4, в Губахе и Кунгуре -34,5, в Чермозе -33,6, в Лысьве -32,1, в Березниках и в Ножовке -31,8, в Кудымкаре -31,1. На остальной территории -26…-30, в Перми -28,9», — сообщает ГИС Центр в Telegram. Ранее, как рассказывало URA.RU, эксперты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предсказывали, что ряде территорий региона ночью и утром 15 и 16 февраля температура воздуха опустится до -42 градусов. В минтербезе советовали жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки.