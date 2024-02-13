13 февраля 2024

В Пермском крае морозы достигнут -42 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, климат, мороз, похолодание
Из-за мороза водителям советуют не отправляться в дальние поездки Фото:

В Пермском крае 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -42 градусов, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

«Штормовое предупреждение! По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Пермском крае ожидается сильный мороз —42, —40», — сообщили в ведомстве журналистам.

В минтербезе советуют жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки. Водителям-дальнобойщикам рекомендуется остановиться в ближайших кемпингах.

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В Пермском крае 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -42 градусов, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. «Штормовое предупреждение! По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Пермском крае ожидается сильный мороз —42, —40», — сообщили в ведомстве журналистам. В минтербезе советуют жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки. Водителям-дальнобойщикам рекомендуется остановиться в ближайших кемпингах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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