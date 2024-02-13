В Пермском крае морозы достигнут -42 градусов

14 февраля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Из-за мороза водителям советуют не отправляться в дальние поездки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -42 градусов, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. «Штормовое предупреждение! По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Пермском крае ожидается сильный мороз —42, —40», — сообщили в ведомстве журналистам. В минтербезе советуют жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки. Водителям-дальнобойщикам рекомендуется остановиться в ближайших кемпингах.

В Пермском крае 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -42 градусов, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. «Штормовое предупреждение! По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Пермском крае ожидается сильный мороз —42, —40», — сообщили в ведомстве журналистам. В минтербезе советуют жителям не находиться слишком долго на улице и не отправляться в длительные поездки. Водителям-дальнобойщикам рекомендуется остановиться в ближайших кемпингах.