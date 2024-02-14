Полиция ХМАО нашла рыбаков, выловивших тонны рыбы в нашумевшем видео

Полиция проверяет рыбаков, выловивших огромное количество рыбы
Полиция ХМАО по опубликованному в соцсетях видео проверяет рыбаков, выловивших огромное количество рыбы в местной реке. Улов был настолько велик, что его пришлось грузить лопатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре проводится проверка по опубликованному видео о рыболовстве. В ходе проверки установлено, что видео снималось на территории Ханты-Мансийского округа в Кондинском районе», — рассказали URA.RU в полиции.
Установлен руководитель рыбной артели, занимающейся выловом. Проверка продолжается.
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