14 февраля 2024

Полиция ХМАО нашла рыбаков, выловивших тонны рыбы в нашумевшем видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты и манси. ХМАО, снег, рыбалка, мороженая рыба
Полиция проверяет рыбаков, выловивших огромное количество рыбы Фото:

Полиция ХМАО по опубликованному в соцсетях видео проверяет рыбаков, выловивших огромное количество рыбы в местной реке. Улов был настолько велик, что его пришлось грузить лопатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре проводится проверка по опубликованному видео о рыболовстве. В ходе проверки установлено, что видео снималось на территории Ханты-Мансийского округа в Кондинском районе», — рассказали URA.RU в полиции.

Установлен руководитель рыбной артели, занимающейся выловом. Проверка продолжается.

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Полиция ХМАО по опубликованному в соцсетях видео проверяет рыбаков, выловивших огромное количество рыбы в местной реке. Улов был настолько велик, что его пришлось грузить лопатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре проводится проверка по опубликованному видео о рыболовстве. В ходе проверки установлено, что видео снималось на территории Ханты-Мансийского округа в Кондинском районе», — рассказали URA.RU в полиции. Установлен руководитель рыбной артели, занимающейся выловом. Проверка продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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