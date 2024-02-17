Джон Траволта готовится отметить юбилей: самые знаковые роли актера

Звезде «Криминального чтива» Джону Траволте 18 февраля исполняется 70 лет

17 февраля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Джону Траволте исполнится 70 лет Фото: DAN HIMBRECHTS/EPA/ТАСС Актер, танцор и певец итало-ирландского происхождения Джон Траволта, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», 18 февраля отметит свой 70-й день рождения. Карьера и жизненный путь артиста были полны творческих и личных перипетий, трагических и неоднозначных моментов. URA.RU в своем материале собрало все самые знаковые и главные роли актера. Биография Джона Траволты Джон Траволта начал свою карьеру в 1977 году с фильма «Лихорадка субботнего вечера», который принес ему огромный успех. В дальнейшем он снялся в ряде успешных проектах, но затем его карьера пошла на спад, передает Пятый канал. Однако в 1994 году он сыграл в фильме «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино, который стал его возвращением на вершину. После этого он получил множество предложений и расширил свой актерский диапазон. Одной из его наиболее удачных ролей стала роль в фильме «Любовная лихорадка». Этот фильм заставляет задуматься о жизни и смерти, добре и зле, любви и дружбе. В 2007 году Джон Траволта сыграл роль в музыкальной комедии «Лак для волос», где он исполнил роль двухсоткилограммовой мамаши. За свою работу в этом фильме он был номинирован на «Золотой глобус». В то же время он стал увлекаться авиацией и использовал свой самолет для благотворительных целей, включая помощь Гаити после землетрясения. В личной жизни у него произошли трагические события: в 2009 году он потерял своего сына Джетта, который умер от приступа эпилепсии, а в 2020 году его жена Келли Престон скончалась после борьбы с раком груди. После смерти супруги Траволта публично выразил благодарность врачам за помощь. При этом его близкие сообщали, что это событие окончательно сломало актера. Траволта также попадал в различные скандалы. Его репутацию подорвали обвинения в домогательствах и физическом насилии, но оба иска были отозваны. «Криминальное чтиво» Фильм режиссера Квентина Тарантино, ставший переломным для карьеры Джона Траволты. Бюджет в 8,5 миллиона долларов принес фильму в прокате 214 миллионов. Кинокритик Роджер Иберт назвал его самым важным фильмом 90-х. Роль Винсента Веги изначально предлагалась Майклу Мэдсену, но в итоге Джон Траволта стал главным героем. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах и «Оскар» за лучший сценарий. Джон Траволта был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Карьера актера взлетела после успеха «Криминального чтива», и он стал одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Гонорар за роль в фильме составил всего 150 тысяч долларов. Роль в культовом фильме «Криминальное чтиво» Фото: Криминальное чтиво (1994), реж. Квентин Тарантино, Miramax Films «Бриолин» Экранизация популярного бродвейского мюзикла, рассказывающего о жизни и любви американских старшеклассников. В фильме 24-летний Джон Траволта играет пару с 30-летней австралийской певицей и актрисой Оливией Ньютон-Джон. Траволта исполнил все танцевальные номера самостоятельно и записал несколько песен. Саундтрек к фильму становился платиновым, а сам фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». После «Бриолина» Траволта отошел от мюзиклов, возвратившись к ним лишь в 2007 году в фильме «Лак для волос». Роль в фильме «Бриолин» Фото: Бриолин (1978), реж. Рэндал Клайзер, Paramount Pictures «Лихорадка субботнего вечера» Эта картина принесла Джону Траволте мировую славу. В фильме актер сыграл роль Тони Манеро, парня из рабочей семьи, который проводит субботние ночи на танцполе. Саундтрек к фильму, записанный группой Bee Gees, также стал популярным. Фильм получил несколько номинаций на «Оскар», а Траволта был номинирован за лучшую мужскую роль. В 1983 году был выпущен сиквел «Остаться в живых», но он не получил такого же успеха как оригинал. Джон Траволта в роли Тони Манеро Фото: Лихорадка субботнего вечера (1977), реж. Джон Бэдэм, Paramount Pictures «Без лица» В этом боевике актеры Джон Траволта и Николас Кейдж сыграли роли агента ФБР Шона Арчера и террориста Кастора Троя соответственно. После пересадки лица Троя, Арчер оказывается в тюрьме, а Трой выходит из комы, притворяясь Арчером. Этот фильм оказался интересным для актеров, так как они имели возможность играть друг друга. Режиссером был Джон Ву. Фильм стал коммерческим успехом, собрав более 245 миллионов долларов по всему миру, и получил номинацию на «Оскар» за лучший монтаж звука. Шон Арчер в исполнении Траволты Фото: Без лица (1997), реж. Джон Ву, Paramount Pictures «Достать коротышку» Фильм, за роль в котором Джон Траволта получил награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Герой Траволты Чили Палмер является обаятельным гангстером, который приезжает в Голливуд, чтобы взыскать долги с продюсера, но вместо этого вовлекается в голливудскую жизнь и начинает планировать съемки своего собственного фильма. Роль в фильме «Достать коротышку» Фото: Достать коротышку (1995), реж. Барри Зонненфельд, Jersey Films Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер, танцор и певец итало-ирландского происхождения Джон Траволта, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», 18 февраля отметит свой 70-й день рождения. Карьера и жизненный путь артиста были полны творческих и личных перипетий, трагических и неоднозначных моментов. URA.RU в своем материале собрало все самые знаковые и главные роли актера. Джон Траволта начал свою карьеру в 1977 году с фильма «Лихорадка субботнего вечера», который принес ему огромный успех. В дальнейшем он снялся в ряде успешных проектах, но затем его карьера пошла на спад, передает Пятый канал. Однако в 1994 году он сыграл в фильме «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино, который стал его возвращением на вершину. После этого он получил множество предложений и расширил свой актерский диапазон. Одной из его наиболее удачных ролей стала роль в фильме «Любовная лихорадка». Этот фильм заставляет задуматься о жизни и смерти, добре и зле, любви и дружбе. В 2007 году Джон Траволта сыграл роль в музыкальной комедии «Лак для волос», где он исполнил роль двухсоткилограммовой мамаши. За свою работу в этом фильме он был номинирован на «Золотой глобус». В то же время он стал увлекаться авиацией и использовал свой самолет для благотворительных целей, включая помощь Гаити после землетрясения. В личной жизни у него произошли трагические события: в 2009 году он потерял своего сына Джетта, который умер от приступа эпилепсии, а в 2020 году его жена Келли Престон скончалась после борьбы с раком груди. После смерти супруги Траволта публично выразил благодарность врачам за помощь. При этом его близкие сообщали, что это событие окончательно сломало актера. Траволта также попадал в различные скандалы. Его репутацию подорвали обвинения в домогательствах и физическом насилии, но оба иска были отозваны. Фильм режиссера Квентина Тарантино, ставший переломным для карьеры Джона Траволты. Бюджет в 8,5 миллиона долларов принес фильму в прокате 214 миллионов. Кинокритик Роджер Иберт назвал его самым важным фильмом 90-х. Роль Винсента Веги изначально предлагалась Майклу Мэдсену, но в итоге Джон Траволта стал главным героем. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах и «Оскар» за лучший сценарий. Джон Траволта был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Карьера актера взлетела после успеха «Криминального чтива», и он стал одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Гонорар за роль в фильме составил всего 150 тысяч долларов. Экранизация популярного бродвейского мюзикла, рассказывающего о жизни и любви американских старшеклассников. В фильме 24-летний Джон Траволта играет пару с 30-летней австралийской певицей и актрисой Оливией Ньютон-Джон. Траволта исполнил все танцевальные номера самостоятельно и записал несколько песен. Саундтрек к фильму становился платиновым, а сам фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». После «Бриолина» Траволта отошел от мюзиклов, возвратившись к ним лишь в 2007 году в фильме «Лак для волос». Эта картина принесла Джону Траволте мировую славу. В фильме актер сыграл роль Тони Манеро, парня из рабочей семьи, который проводит субботние ночи на танцполе. Саундтрек к фильму, записанный группой Bee Gees, также стал популярным. Фильм получил несколько номинаций на «Оскар», а Траволта был номинирован за лучшую мужскую роль. В 1983 году был выпущен сиквел «Остаться в живых», но он не получил такого же успеха как оригинал. В этом боевике актеры Джон Траволта и Николас Кейдж сыграли роли агента ФБР Шона Арчера и террориста Кастора Троя соответственно. После пересадки лица Троя, Арчер оказывается в тюрьме, а Трой выходит из комы, притворяясь Арчером. Этот фильм оказался интересным для актеров, так как они имели возможность играть друг друга. Режиссером был Джон Ву. Фильм стал коммерческим успехом, собрав более 245 миллионов долларов по всему миру, и получил номинацию на «Оскар» за лучший монтаж звука. Фильм, за роль в котором Джон Траволта получил награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Герой Траволты Чили Палмер является обаятельным гангстером, который приезжает в Голливуд, чтобы взыскать долги с продюсера, но вместо этого вовлекается в голливудскую жизнь и начинает планировать съемки своего собственного фильма.