Курская АЭС работает в штатном режиме после сообщений о сбитом БПЛА

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, блочный пункт
Атака украинского БПЛА не повлияла на работу Курской АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курская АЭС функционирует в штатном режиме. Утром система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник неподалеку от города Курчатова, где находится АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.

«Курская АЭС работает в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале Курской АЭС. Там добавили, что в настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 работают в соответствии с графиком работы, а энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии. Уровень радиационного фона на Курской АЭС и в ее окрестностях соответствует нормам не превышает естественных фоновых значений, заключили в пресс-службе.

Согласно информации губернатора Курской области Романа Старовойта, система ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова. Кроме того, ночью и утром субботы сигнал ракетной опасности в регионе включался несколько раз.

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Курская АЭС функционирует в штатном режиме. Утром система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник неподалеку от города Курчатова, где находится АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции. «Курская АЭС работает в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале Курской АЭС. Там добавили, что в настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 работают в соответствии с графиком работы, а энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии. Уровень радиационного фона на Курской АЭС и в ее окрестностях соответствует нормам не превышает естественных фоновых значений, заключили в пресс-службе. Согласно информации губернатора Курской области Романа Старовойта, система ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова. Кроме того, ночью и утром субботы сигнал ракетной опасности в регионе включался несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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