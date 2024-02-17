Курская АЭС работает в штатном режиме после сообщений о сбитом БПЛА

17 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Атака украинского БПЛА не повлияла на работу Курской АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курская АЭС функционирует в штатном режиме. Утром система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник неподалеку от города Курчатова, где находится АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции. «Курская АЭС работает в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале Курской АЭС. Там добавили, что в настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 работают в соответствии с графиком работы, а энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии. Уровень радиационного фона на Курской АЭС и в ее окрестностях соответствует нормам не превышает естественных фоновых значений, заключили в пресс-службе. Согласно информации губернатора Курской области Романа Старовойта, система ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова. Кроме того, ночью и утром субботы сигнал ракетной опасности в регионе включался несколько раз.

Курская АЭС функционирует в штатном режиме. Утром система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник неподалеку от города Курчатова, где находится АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции. «Курская АЭС работает в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале Курской АЭС. Там добавили, что в настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 работают в соответствии с графиком работы, а энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии. Уровень радиационного фона на Курской АЭС и в ее окрестностях соответствует нормам не превышает естественных фоновых значений, заключили в пресс-службе. Согласно информации губернатора Курской области Романа Старовойта, система ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова. Кроме того, ночью и утром субботы сигнал ракетной опасности в регионе включался несколько раз.