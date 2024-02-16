Пермского ресторатора оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам

17 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал ресторатора Ботова в Перми Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мировой судья Ленинского района Перми оштрафовал пермского ресторатора Игоря Ботова за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мировой судья признал Ботова виновным в невыплате зарплат своим сотрудникам. Ему назначили штраф 100 тысяч рублей», — передает properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. В судебных материалах говорится о том, что Ботов обязан не только заплатить штраф, но и погасить задолженность по зарплате перед работниками общепита. Он был учредителем кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды» и других проектов. Приговор вступил в законную силу 16 февраля. По версии следствия, Ботов не платил зарплату своим сотрудникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 49 человек. По информации прокуратуры, предприниматель до сих пор не расплатился с ними.

Мировой судья Ленинского района Перми оштрафовал пермского ресторатора Игоря Ботова за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мировой судья признал Ботова виновным в невыплате зарплат своим сотрудникам. Ему назначили штраф 100 тысяч рублей», — передает properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. В судебных материалах говорится о том, что Ботов обязан не только заплатить штраф, но и погасить задолженность по зарплате перед работниками общепита. Он был учредителем кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды» и других проектов. Приговор вступил в законную силу 16 февраля. По версии следствия, Ботов не платил зарплату своим сотрудникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 49 человек. По информации прокуратуры, предприниматель до сих пор не расплатился с ними.