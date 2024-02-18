В США назвали причины, из-за которых не удалось обанкротить Россию

Business Insider: у РФ есть возможность продолжать конфликт на Украине

19 февраля 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Хасан Малик отметил, что антироссийские санкции не повлияли негативно на экономику РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У РФ есть экономические возможности продолжать конфликт на Украине. Таким мнением поделился глобальный макростратег и эксперт по РФ Хасан Малик в беседе с Business Insider . Он также перечислил причины, из-за которых Западу не удалось обанкротить Россию. Ведение конфликта за пределами своих границ По мнению Малика, экономика РФ не пострадала, так как конфликт на Украине не достигает российских границ. Украина, несмотря на все свои попытки, не добилась успеха в ударах по оборонным предприятием и критически важной инфраструктуре РФ. Самостоятельность России в производстве оружия и товаров Малик подчеркнул, что есть спрос на производство военных товаров (оружие, боеприпасы и бинты), которые поддерживают ход конфликта. «Спрос стимулирует отрасли, производящие эти (военные — прим. URA.RU) товары, особенно внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций», — говорится в материале. По словам Малика, антироссийские санкции несильно повлияли на экономику, так как РФ способна производить важнейшие сырьевые товары такие, как нефть, природный газ и пшеница. «Их влияние (санкций против РФ — прим. URA.RU) особенно ограничено в российской оборонной промышленности», — отметил он. Россия может обеспечить большую часть своих оборонных потребностей даже в сложных вооружениях. Из-за отсутствия кадрового голода в РФ выросли зарплаты, что тоже способствовало экономическому росту. Стимулирование и стабилизация экономики с помощью субсидий и политики Правительство РФ ввело государственные субсидии, которые начали стимулировать экономику. «Это было сделано достаточно быстро», — заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев (признан в России иноагентом). Внешний долг на низком уровне В материале отметили, что в начале спецоперации у РФ был небольшой внешний долг. «России удалось выделить почти треть своего бюджета на 2024 год на оборонные расходы, несмотря на все санкции, которым она подверглась», — отметили в статье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У РФ есть экономические возможности продолжать конфликт на Украине. Таким мнением поделился глобальный макростратег и эксперт по РФ Хасан Малик в беседе с Business Insider. Он также перечислил причины, из-за которых Западу не удалось обанкротить Россию. По мнению Малика, экономика РФ не пострадала, так как конфликт на Украине не достигает российских границ. Украина, несмотря на все свои попытки, не добилась успеха в ударах по оборонным предприятием и критически важной инфраструктуре РФ. Малик подчеркнул, что есть спрос на производство военных товаров (оружие, боеприпасы и бинты), которые поддерживают ход конфликта. «Спрос стимулирует отрасли, производящие эти (военные — прим. URA.RU) товары, особенно внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций», — говорится в материале. По словам Малика, антироссийские санкции несильно повлияли на экономику, так как РФ способна производить важнейшие сырьевые товары такие, как нефть, природный газ и пшеница. «Их влияние (санкций против РФ — прим. URA.RU) особенно ограничено в российской оборонной промышленности», — отметил он. Россия может обеспечить большую часть своих оборонных потребностей даже в сложных вооружениях. Из-за отсутствия кадрового голода в РФ выросли зарплаты, что тоже способствовало экономическому росту. Правительство РФ ввело государственные субсидии, которые начали стимулировать экономику. «Это было сделано достаточно быстро», — заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев (признан в России иноагентом). В материале отметили, что в начале спецоперации у РФ был небольшой внешний долг. «России удалось выделить почти треть своего бюджета на 2024 год на оборонные расходы, несмотря на все санкции, которым она подверглась», — отметили в статье.