Проект биатлонного центра Шипулина прошел экспертизу

19 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Антон Шипулин продвигает идею строительства биатлонного центра Фото: Илья Московец © URA.RU Проект многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге прошел все экспертизы. Теперь осталось найти финансирование, рассказал глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить», — рассказал Шипулин корреспонденту «Матч ТВ». В декабре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди них, в частности, создание в Свердловской области центров подготовки национальных сборных по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Изначально планировалось, что строительство биатлонного центра Шипулина начнется в 2023 году.

Проект многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге прошел все экспертизы. Теперь осталось найти финансирование, рассказал глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить», — рассказал Шипулин корреспонденту «Матч ТВ». В декабре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди них, в частности, создание в Свердловской области центров подготовки национальных сборных по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Изначально планировалось, что строительство биатлонного центра Шипулина начнется в 2023 году.