18 февраля 2024
17 февраля 2024

Проект биатлонного центра Шипулина прошел экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в школе № 31. Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин продвигает идею строительства биатлонного центра Фото:

Проект многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге прошел все экспертизы. Теперь осталось найти финансирование, рассказал глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы Антон Шипулин.

«Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить», — рассказал Шипулин корреспонденту «Матч ТВ».

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди них, в частности, создание в Свердловской области центров подготовки национальных сборных по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Изначально планировалось, что строительство биатлонного центра Шипулина начнется в 2023 году.

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Проект многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге прошел все экспертизы. Теперь осталось найти финансирование, рассказал глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить», — рассказал Шипулин корреспонденту «Матч ТВ». В декабре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди них, в частности, создание в Свердловской области центров подготовки национальных сборных по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Изначально планировалось, что строительство биатлонного центра Шипулина начнется в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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