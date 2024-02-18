Власти ХМАО будут доплачивать заслуженным работникам культуры и образования

Заслуженные работники образования, культуры и искусства, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, будут ежемесячно получать социальную выплату в размере 15 тысяч рублей. Такую инициативу поддержали на заседании комитета по финансам в думе ХМАО.
«Предлагается внести в думу проект закона об утверждении и предоставлении мер поддержки гражданам, которые проживают в Ханты-Мансийском автономном округе и удостоены почетных званий РСФСР, СССР и РФ в сфере образования, области искусства и архитектуры. Выплаты будут предоставлены при условии наличия не менее 10 лет стажа работы в автономном округе», — пояснила зам директора депобразования ХМАО Снежана Возняк.
Уточняется, что выплата будет производиться ежемесячно в дополнение к пенсии, а ее размер, по предварительным расчетам, составит 15 тысяч рублей. Право на получение такой меры поддержки имеют только работники, зарегистрированные в Югре.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что расходы бюджета региона на 2024 год останутся социально ориентированными. В предстоящем году планируется потратить 260,1 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и соцполитику.
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