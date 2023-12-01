Губернатор Комарова раскрыла приоритеты бюджета ХМАО на 2024 год

Губернатор Комарова: бюджет ХМАО на 2024 год остается социально ориентированным

02 декабря 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Бюджет ХМАО в 2024 году будет потрачен на социальные расходы, сказала Наталья Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что расходы бюджета региона на 2024 год останутся социально ориентированными. Об этом она сообщила в соцсетях. «Порядка 70% всех расходов — социальные. В частности, расходы на социальную поддержку не менее 450 тысяч граждан, проживающих в Югре, на 2024—2026 годы составят 188,4 млрд рублей. Приоритеты — поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей», — написала глава региона в telegram-канале. Она также отметила, что бюджет на следующий год составил 376, 8 млрд рублей. Глава региона дополнила, что субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог муниципального значения на трехлетний период составят 4,2 млрд рублей, из них на 2024 год — 3,3 млрд рублей. Также субсидии муниципальным на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений на трехлетний период составили 6,1 млрд рублей, из которых на 2024 год — 3 млрд рублей. Ранее правительство региона одобрило проект закона о бюджете на три ближайших года. На сайте окружных властей опубликована информация, что бюджет спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 млрд рублей, на 2025 — 19,3 млрд, на 2026 — на 21,6 млрд. В предстоящем году планируется потратить 260,1 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и соцполитику. Это 68% расходов бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что расходы бюджета региона на 2024 год останутся социально ориентированными. Об этом она сообщила в соцсетях. «Порядка 70% всех расходов — социальные. В частности, расходы на социальную поддержку не менее 450 тысяч граждан, проживающих в Югре, на 2024—2026 годы составят 188,4 млрд рублей. Приоритеты — поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей», — написала глава региона в telegram-канале. Она также отметила, что бюджет на следующий год составил 376, 8 млрд рублей. Глава региона дополнила, что субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог муниципального значения на трехлетний период составят 4,2 млрд рублей, из них на 2024 год — 3,3 млрд рублей. Также субсидии муниципальным на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений на трехлетний период составили 6,1 млрд рублей, из которых на 2024 год — 3 млрд рублей. Ранее правительство региона одобрило проект закона о бюджете на три ближайших года. На сайте окружных властей опубликована информация, что бюджет спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 млрд рублей, на 2025 — 19,3 млрд, на 2026 — на 21,6 млрд. В предстоящем году планируется потратить 260,1 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и соцполитику. Это 68% расходов бюджета.