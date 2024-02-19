Челябинские бойцы ЧВК «Вагнер» получили госнаграды. Фото

19 февраля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Ветеранам «Вагнера» вручили награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии Дня защитников Отечества в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области вручили награды бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом 19 февраля сообщили в telegram-канале фонда. «Руководитель филиала Галина Гаврилова и представитель ЧВК „Вагнер“ Константин Полевой поздравили ветеранов ЧВК с наступающим праздником. Они торжественно вручили заслуженные награды», — сообщили в госфонде. В ходе встречи Галина Гаврилова также выступила с приветственным словом к бойцам. Она рассказала им и членам их семей о возможностях и целях фонда «Защитники Отечества». Встреча прошла в преддверии Дня защитников Отечества Фото: государственный фонд «Защитники Отечества» Бойцам вручили ордена и медали Фото: государственный фонд «Защитники Отечества» Ветеранам рассказали о возможностях госфонда Фото: государственный фонд «Защитники Отечества»

В преддверии Дня защитников Отечества в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области вручили награды бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом 19 февраля сообщили в telegram-канале фонда. «Руководитель филиала Галина Гаврилова и представитель ЧВК „Вагнер“ Константин Полевой поздравили ветеранов ЧВК с наступающим праздником. Они торжественно вручили заслуженные награды», — сообщили в госфонде. В ходе встречи Галина Гаврилова также выступила с приветственным словом к бойцам. Она рассказала им и членам их семей о возможностях и целях фонда «Защитники Отечества».