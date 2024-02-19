Челябинские бойцы ЧВК «Вагнер» получили госнаграды. Фото

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , шеврон, вагнер, патч, группа вагнер
Ветеранам «Вагнера» вручили награды Фото:

В преддверии Дня защитников Отечества в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области вручили награды бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом 19 февраля сообщили в telegram-канале фонда.

«Руководитель филиала Галина Гаврилова и представитель ЧВК „Вагнер“ Константин Полевой поздравили ветеранов ЧВК с наступающим праздником. Они торжественно вручили заслуженные награды», — сообщили в госфонде.

В ходе встречи Галина Гаврилова также выступила с приветственным словом к бойцам. Она рассказала им и членам их семей о возможностях и целях фонда «Защитники Отечества».

Встреча прошла в преддверии Дня защитников Отечества
Встреча прошла в преддверии Дня защитников Отечества
Фото:
Бойцам вручили ордена и медали
Бойцам вручили ордена и медали
Фото:
Ветеранам рассказали о возможностях госфонда
Ветеранам рассказали о возможностях госфонда
Фото:

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В преддверии Дня защитников Отечества в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области вручили награды бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом 19 февраля сообщили в telegram-канале фонда. «Руководитель филиала Галина Гаврилова и представитель ЧВК „Вагнер“ Константин Полевой поздравили ветеранов ЧВК с наступающим праздником. Они торжественно вручили заслуженные награды», — сообщили в госфонде. В ходе встречи Галина Гаврилова также выступила с приветственным словом к бойцам. Она рассказала им и членам их семей о возможностях и целях фонда «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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