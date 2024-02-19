Ветеранам «Вагнера» вручили награды
В преддверии Дня защитников Отечества в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области вручили награды бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом 19 февраля сообщили в telegram-канале фонда.
«Руководитель филиала Галина Гаврилова и представитель ЧВК „Вагнер“ Константин Полевой поздравили ветеранов ЧВК с наступающим праздником. Они торжественно вручили заслуженные награды», — сообщили в госфонде.
В ходе встречи Галина Гаврилова также выступила с приветственным словом к бойцам. Она рассказала им и членам их семей о возможностях и целях фонда «Защитники Отечества».
Встреча прошла в преддверии Дня защитников Отечества
Бойцам вручили ордена и медали
Ветеранам рассказали о возможностях госфонда
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