Портал «Единый урок», связанный с Минобрнауки, опубликовал памятку, в которой преподавателям советуют использовать интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в обучении для развития у детей критического мышления. Текст соответствующей памятки опубликовало «Агентство поддержки государственных инициатив» (АПГИ) на портале.
«Эти аспекты делают интервью значимым образовательным ресурсом, который может быть использован в различных учебных целях: от истории и социальных наук до развития навыков критического мышления и медиаграмотности», — говорится в памятке. Там отмечается, что интервью способствует формированию у детей и молодежи глубокого понимания исторических, культурных и геополитических аспектов своей страны.
Такер Карлсон 9 февраля провел интервью с Путиным, которое вызвало активные обсуждения в России и за рубежом. Журналист выразил удовлетворение от посещения Москвы, назвав ее более приятной, чем любой американский мегаполис. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.
Портал «Единый урок», связанный с Минобрнауки, опубликовал памятку, в которой преподавателям советуют использовать интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в обучении для развития у детей критического мышления. Текст соответствующей памятки опубликовало «Агентство поддержки государственных инициатив» (АПГИ) на портале. «Эти аспекты делают интервью значимым образовательным ресурсом, который может быть использован в различных учебных целях: от истории и социальных наук до развития навыков критического мышления и медиаграмотности», — говорится в памятке. Там отмечается, что интервью способствует формированию у детей и молодежи глубокого понимания исторических, культурных и геополитических аспектов своей страны. Такер Карлсон 9 февраля провел интервью с Путиным, которое вызвало активные обсуждения в России и за рубежом. Журналист выразил удовлетворение от посещения Москвы, назвав ее более приятной, чем любой американский мегаполис. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.