Минобрнауки посоветовало интервью Путина Карлсону для обучения школьников

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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Интервью Путина Карлсону способствует формированию у детей и молодежи глубокого понимания исторических аспектов страны Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Портал «Единый урок», связанный с Минобрнауки, опубликовал памятку, в которой преподавателям советуют использовать интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в обучении для развития у детей критического мышления. Текст соответствующей памятки опубликовало «Агентство поддержки государственных инициатив» (АПГИ) на портале.

«Эти аспекты делают интервью значимым образовательным ресурсом, который может быть использован в различных учебных целях: от истории и социальных наук до развития навыков критического мышления и медиаграмотности», — говорится в памятке. Там отмечается, что интервью способствует формированию у детей и молодежи глубокого понимания исторических, культурных и геополитических аспектов своей страны.

Такер Карлсон 9 февраля провел интервью с Путиным, которое вызвало активные обсуждения в России и за рубежом. Журналист выразил удовлетворение от посещения Москвы, назвав ее более приятной, чем любой американский мегаполис. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.

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Портал «Единый урок», связанный с Минобрнауки, опубликовал памятку, в которой преподавателям советуют использовать интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в обучении для развития у детей критического мышления. Текст соответствующей памятки опубликовало «Агентство поддержки государственных инициатив» (АПГИ) на портале. «Эти аспекты делают интервью значимым образовательным ресурсом, который может быть использован в различных учебных целях: от истории и социальных наук до развития навыков критического мышления и медиаграмотности», — говорится в памятке. Там отмечается, что интервью способствует формированию у детей и молодежи глубокого понимания исторических, культурных и геополитических аспектов своей страны. Такер Карлсон 9 февраля провел интервью с Путиным, которое вызвало активные обсуждения в России и за рубежом. Журналист выразил удовлетворение от посещения Москвы, назвав ее более приятной, чем любой американский мегаполис. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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