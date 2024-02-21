Племянник Путина перенес встречу из Дома офицеров ЦВО на фоне БДСМ-скандала

Роман Путин — двоюродный племянник российского президента и глава Комитета поддержки Путина — отменил публичное мероприятие в окружном Доме офицеров ЦВО. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете. На этом мероприятии должно было быть объявлено о создании местного филиала Комитета.
Как стало известно, встреча пройдет в это же время, но в другом месте — мультимедийном музейном комплексе «Россия — моя история». Перенос произошел на фоне скандала, разразившегося после того, как стало известно о двух мероприятиях с элементами БДСМ, которые состоялись в конце прошлого года в библиотеке ОДО (виновный уже наказан).
При этом, по словам источника агентства, корректировка планов Романа Путина со скандалом не связана. «Несколько лет назад он [Роман Путин] передал музею меч с поля Куликовской битвы и сегодня хочет сделать знаковое заявление именно возле этого экспоната», — пояснил инсайдер.
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