Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). В рамках поздравления населения региона с 23 февраля он отметил, что участники спецоперации, сейчас находящиеся на передовой, ровняются на подвиг предков.
«Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — сказал Дмитрий Махонин. Видеообращение губернатора опубликовано в его telegram-канале.
В канун Дня защитника Отечества Махонин вручил награды участникам СВО. Медали и ордена также получили сотрудники «Мотовилихинских заводов».
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