Губернатор Махонин рассказал о героях поколений в День защитника Отечества. Видео

23 февраля 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поздравил земляков с 23 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). В рамках поздравления населения региона с 23 февраля он отметил, что участники спецоперации, сейчас находящиеся на передовой, ровняются на подвиг предков. «Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — сказал Дмитрий Махонин. Видеообращение губернатора опубликовано в его telegram-канале. В канун Дня защитника Отечества Махонин вручил награды участникам СВО. Медали и ордена также получили сотрудники «Мотовилихинских заводов».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). В рамках поздравления населения региона с 23 февраля он отметил, что участники спецоперации, сейчас находящиеся на передовой, ровняются на подвиг предков. «Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — сказал Дмитрий Махонин. Видеообращение губернатора опубликовано в его telegram-канале. В канун Дня защитника Отечества Махонин вручил награды участникам СВО. Медали и ордена также получили сотрудники «Мотовилихинских заводов».