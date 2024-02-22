22 февраля 2024

Губернатор Махонин рассказал о героях поколений в День защитника Отечества. Видео

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поздравил земляков с 23 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). В рамках поздравления населения региона с 23 февраля он отметил, что участники спецоперации, сейчас находящиеся на передовой, ровняются на подвиг предков.

«Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — сказал Дмитрий Махонин. Видеообращение губернатора опубликовано в его telegram-канале.

В канун Дня защитника Отечества Махонин вручил награды участникам СВО. Медали и ордена также получили сотрудники «Мотовилихинских заводов».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). В рамках поздравления населения региона с 23 февраля он отметил, что участники спецоперации, сейчас находящиеся на передовой, ровняются на подвиг предков. «Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — сказал Дмитрий Махонин. Видеообращение губернатора опубликовано в его telegram-канале. В канун Дня защитника Отечества Махонин вручил награды участникам СВО. Медали и ордена также получили сотрудники «Мотовилихинских заводов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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