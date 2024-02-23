23 февраля 2024

Жители Аши остались без автобусного сообщения с Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуированные люди из осажденного Мариуполя на перевалочном пункте в Николаевке. Украина, багаж, беженцы, автобус, автотранспорт, центр временного содержания, перевалочный пункт, междугородные перевозки
Расстояние между Ашой и Челябинском 267 км и равноценной альтернативы автобусу нет Фото:

Жители Аши (Челябинская область) остались без автобуса, который связывал город с Челябинском. С маршрута №627 уволились все водители, сообщили жители города.

«Жители Аши остались без автобуса, связывающего город с Челябинском. На междугороднем маршруте №627 работало всего два водителя, но оба уволились. Информацию подтвердили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта», — пишет сайт «74.ру».

Расстояние между населенными пунктами 264 километра. На этом автобусе люди добирались до ГБУЗ «Областная клиническая больница» в Челябинске. Маршрут был крайне удобный, с заездом в города Миньяр и Сим. Автобус приезжал в Челябинск в шесть утра и прямо к больнице, говорят местные жители.

Обратно автобус также делал остановку у областной больницы в 16:30. К этому времени люди успевали попасть на прием к нужным врачам. Жители Аши говорят, что равноценной замены автобусу №627 нет. Поезд — это долго, дорого. Также с железнодорожного вокзала до областной больницы нужно добираться на дополнительном транспорте.

На автобусном маршруте Аша — Челябинск работали всего два водителя, они оба уволились еще 1 февраля. За три недели найти новых так и не смогли. «На отсутствие маршрута всем, похоже, плевать», — заключила читательница.

В областном миндортрансе сообщили, что поиск водителей ведется. «Ориентировочно, [маршрут запустят] на следующей неделе», — сообщили в ведомстве.

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Жители Аши (Челябинская область) остались без автобуса, который связывал город с Челябинском. С маршрута №627 уволились все водители, сообщили жители города. «Жители Аши остались без автобуса, связывающего город с Челябинском. На междугороднем маршруте №627 работало всего два водителя, но оба уволились. Информацию подтвердили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта», — пишет сайт «74.ру». Расстояние между населенными пунктами 264 километра. На этом автобусе люди добирались до ГБУЗ «Областная клиническая больница» в Челябинске. Маршрут был крайне удобный, с заездом в города Миньяр и Сим. Автобус приезжал в Челябинск в шесть утра и прямо к больнице, говорят местные жители. Обратно автобус также делал остановку у областной больницы в 16:30. К этому времени люди успевали попасть на прием к нужным врачам. Жители Аши говорят, что равноценной замены автобусу №627 нет. Поезд — это долго, дорого. Также с железнодорожного вокзала до областной больницы нужно добираться на дополнительном транспорте. На автобусном маршруте Аша — Челябинск работали всего два водителя, они оба уволились еще 1 февраля. За три недели найти новых так и не смогли. «На отсутствие маршрута всем, похоже, плевать», — заключила читательница. В областном миндортрансе сообщили, что поиск водителей ведется. «Ориентировочно, [маршрут запустят] на следующей неделе», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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