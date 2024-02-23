Жители Аши остались без автобусного сообщения с Челябинском

Расстояние между Ашой и Челябинском 267 км и равноценной альтернативы автобусу нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Аши (Челябинская область) остались без автобуса, который связывал город с Челябинском. С маршрута №627 уволились все водители, сообщили жители города.

«Жители Аши остались без автобуса, связывающего город с Челябинском. На междугороднем маршруте №627 работало всего два водителя, но оба уволились. Информацию подтвердили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта», — пишет сайт «74.ру».

Расстояние между населенными пунктами 264 километра. На этом автобусе люди добирались до ГБУЗ «Областная клиническая больница» в Челябинске. Маршрут был крайне удобный, с заездом в города Миньяр и Сим. Автобус приезжал в Челябинск в шесть утра и прямо к больнице, говорят местные жители.

Обратно автобус также делал остановку у областной больницы в 16:30. К этому времени люди успевали попасть на прием к нужным врачам. Жители Аши говорят, что равноценной замены автобусу №627 нет. Поезд — это долго, дорого. Также с железнодорожного вокзала до областной больницы нужно добираться на дополнительном транспорте.

На автобусном маршруте Аша — Челябинск работали всего два водителя, они оба уволились еще 1 февраля. За три недели найти новых так и не смогли. «На отсутствие маршрута всем, похоже, плевать», — заключила читательница.

В областном миндортрансе сообщили, что поиск водителей ведется. «Ориентировочно, [маршрут запустят] на следующей неделе», — сообщили в ведомстве.