25 февраля 2024

Американская делегация прибудет в РФ для участия в ВФМ-2024

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Делегация США прибудет в РФ 28 февраля Фото:

Пятнадцать членов американской делегации прибудут в Россию 28 февраля для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 (ВФМ) в Сириусе. Об этом заявил глава делегации США Калеб Мопин.

«Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду», — рассказал Мопин РИА Новости. По его словам, членам делегации придется делать пересадки из-за отсутствия прямых рейсов в РФ.

Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания». Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в РФ по какой бы то ни было причине», так как у страны нет постоянных контактов с Москвой.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятнадцать членов американской делегации прибудут в Россию 28 февраля для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 (ВФМ) в Сириусе. Об этом заявил глава делегации США Калеб Мопин. «Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду», — рассказал Мопин РИА Новости. По его словам, членам делегации придется делать пересадки из-за отсутствия прямых рейсов в РФ. Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания». Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в РФ по какой бы то ни было причине», так как у страны нет постоянных контактов с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...