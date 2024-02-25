Американская делегация прибудет в РФ для участия в ВФМ-2024

Пятнадцать членов американской делегации прибудут в Россию 28 февраля для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 (ВФМ) в Сириусе. Об этом заявил глава делегации США Калеб Мопин.
«Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду», — рассказал Мопин РИА Новости. По его словам, членам делегации придется делать пересадки из-за отсутствия прямых рейсов в РФ.
Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания». Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в РФ по какой бы то ни было причине», так как у страны нет постоянных контактов с Москвой.
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