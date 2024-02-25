Американская делегация прибудет в РФ для участия в ВФМ-2024

26 февраля 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Делегация США прибудет в РФ 28 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пятнадцать членов американской делегации прибудут в Россию 28 февраля для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 (ВФМ) в Сириусе. Об этом заявил глава делегации США Калеб Мопин. «Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду», — рассказал Мопин РИА Новости. По его словам, членам делегации придется делать пересадки из-за отсутствия прямых рейсов в РФ. Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания». Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в РФ по какой бы то ни было причине», так как у страны нет постоянных контактов с Москвой.

Пятнадцать членов американской делегации прибудут в Россию 28 февраля для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 (ВФМ) в Сириусе. Об этом заявил глава делегации США Калеб Мопин. «Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду», — рассказал Мопин РИА Новости. По его словам, членам делегации придется делать пересадки из-за отсутствия прямых рейсов в РФ. Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания». Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в РФ по какой бы то ни было причине», так как у страны нет постоянных контактов с Москвой.