В зоне СВО умер пермский прапорщик Владимир Поповцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти участников боевых действий. Курган, гвоздики, цветы, возложение цветов
Пермяк погиб 23 февраля Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из села Сива (Пермский край) Владимир Поповцев. Мужчина служил в звании прапорщика.

«23 февраля 2024 года погиб наш земляк, начальник тропосферной радиорелейной станции, прапорщик Поповцев Владимир Николаевич, 22.01.1984 г. р. Он погиб выполняя боевое задание в Специальной военной операции на Украине», — сообщили в администрации Сивинского муниципального округа.

Место и время прощания с бойцом пока неизвестно. Его огласят позднее.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из села Сива (Пермский край) Владимир Поповцев. Мужчина служил в звании прапорщика. «23 февраля 2024 года погиб наш земляк, начальник тропосферной радиорелейной станции, прапорщик Поповцев Владимир Николаевич, 22.01.1984 г. р. Он погиб выполняя боевое задание в Специальной военной операции на Украине», — сообщили в администрации Сивинского муниципального округа. Место и время прощания с бойцом пока неизвестно. Его огласят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...