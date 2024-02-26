В зоне СВО умер пермский прапорщик Владимир Поповцев

Пермяк погиб 23 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из села Сива (Пермский край) Владимир Поповцев. Мужчина служил в звании прапорщика.

«23 февраля 2024 года погиб наш земляк, начальник тропосферной радиорелейной станции, прапорщик Поповцев Владимир Николаевич, 22.01.1984 г. р. Он погиб выполняя боевое задание в Специальной военной операции на Украине», — сообщили в администрации Сивинского муниципального округа.

Место и время прощания с бойцом пока неизвестно. Его огласят позднее.