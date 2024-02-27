В США арестовали бывшего информатора ФБР из-за Байдена

AP: в США арестовали экс-информатора ФБР Смирнова по делу Байдена и его сына

27 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Джо Байдена обвиняли в связи с украинской компанией Фото: Official White House / Cameron Smith В Лос-Анджелесе арестовали бывшего информатора ФРБ Александра Смирнова. Его обвиняют в предоставлении недостоверных данных о связях президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинским предприятием Burisma. Об этом сообщает The Associated Press. «Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе распорядился задержать Александра Смирнова через несколько дней после того, как он был освобожден другим судьей, а затем повторно арестован во время встречи со своими адвокатами в их офисе в Лас-Вегасе», — говорится в материале. Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Сначала он был задержан 14 февраля по обвинению в даче ложных показаний против Байдена, однако позже его отпустили под залог. Утром 23 февраля экс-информатор вновь был задержан по тому же ордеру. Прокуроры заявляли, что мужчина якобы признал свою связь с российской разведкой. Ранее о связях президента США с делами компании Burisma сообщал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Тогда он заявил, что если у ФБР есть записи разговоров Байдена и руководства предприятия, они должны быть немедленно обнародованы. Также в связи с обвинениями Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила расследование по импичменту американскому лидеру, пишет РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лос-Анджелесе арестовали бывшего информатора ФРБ Александра Смирнова. Его обвиняют в предоставлении недостоверных данных о связях президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинским предприятием Burisma. Об этом сообщает The Associated Press. «Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе распорядился задержать Александра Смирнова через несколько дней после того, как он был освобожден другим судьей, а затем повторно арестован во время встречи со своими адвокатами в их офисе в Лас-Вегасе», — говорится в материале. Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Сначала он был задержан 14 февраля по обвинению в даче ложных показаний против Байдена, однако позже его отпустили под залог. Утром 23 февраля экс-информатор вновь был задержан по тому же ордеру. Прокуроры заявляли, что мужчина якобы признал свою связь с российской разведкой. Ранее о связях президента США с делами компании Burisma сообщал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Тогда он заявил, что если у ФБР есть записи разговоров Байдена и руководства предприятия, они должны быть немедленно обнародованы. Также в связи с обвинениями Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила расследование по импичменту американскому лидеру, пишет РАПСИ.