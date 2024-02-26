26 февраля 2024

В Челябинске резко подорожали небольшие квартиры в новостройках. Инфографика

За 2023 год цены на новые компактные квартиры в Челябинске выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год небольшие квартиры в новостройках в городе подорожали до 2,9 млн рублей Фото:

В Челябинске за 2023 год стоимость компактных квартир площадью до 25 квадратных метров выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость маленьких квартир поднялась до 2,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За 2023 год цены на квартиры в новостройках площадью до 25 квадратных метров в Челябинске выросли на 30%, цена на данный вид жилья выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость компактных первичных квартир на данный момент составляет 2,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Аналитики отмечают, что в среднем по России 49% предложений квартир площадью менее 25 квадратных метров в феврале 2024 года приходилось на первичный рынок. Но в разных локациях это соотношение сильно различается. Больше всего квартир в новостройках продается в Туле и Екатеринбурге. Их доля составляет 89% и 79% соответственно.

В Челябинске за 2023 год стоимость компактных квартир площадью до 25 квадратных метров выросла в 2,7 раза
В Челябинске за 2023 год стоимость компактных квартир площадью до 25 квадратных метров выросла в 2,7 раза

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В Челябинске за 2023 год стоимость компактных квартир площадью до 25 квадратных метров выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость маленьких квартир поднялась до 2,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За 2023 год цены на квартиры в новостройках площадью до 25 квадратных метров в Челябинске выросли на 30%, цена на данный вид жилья выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость компактных первичных квартир на данный момент составляет 2,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Аналитики отмечают, что в среднем по России 49% предложений квартир площадью менее 25 квадратных метров в феврале 2024 года приходилось на первичный рынок. Но в разных локациях это соотношение сильно различается. Больше всего квартир в новостройках продается в Туле и Екатеринбурге. Их доля составляет 89% и 79% соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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