В Челябинске за 2023 год стоимость компактных квартир площадью до 25 квадратных метров выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость маленьких квартир поднялась до 2,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За 2023 год цены на квартиры в новостройках площадью до 25 квадратных метров в Челябинске выросли на 30%, цена на данный вид жилья выросла в 2,7 раза. Средняя стоимость компактных первичных квартир на данный момент составляет 2,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Аналитики отмечают, что в среднем по России 49% предложений квартир площадью менее 25 квадратных метров в феврале 2024 года приходилось на первичный рынок. Но в разных локациях это соотношение сильно различается. Больше всего квартир в новостройках продается в Туле и Екатеринбурге. Их доля составляет 89% и 79% соответственно.
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